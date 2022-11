ISRO New Mission : इस्रो नवीन मोहिमेच्या तयारीत, चंद्र आणि मंगळ मोहिमेनंतर आता शुक्रावर पाठवणार यान!

ISRO New Mission : इस्रोने नवीन मोहीम हाती घेतली आहे. चांद्रयान-3 मोहिम पूर्ण झाल्यानंतर इस्रोचे पुढचे पाऊल हे शुक्राच्या दिशेने असेल. इस्त्रोची पुढची मोहिम म्हणजे ते शुक्रावर यान पाठवणार आहे.

ISRO New Mission : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो आता नवीन मोहिमेच्या (ISRO New Mission) तयारीमध्ये आहे. चंद्र आणि मंगळ मोहिमेनंतर (Moon And Mars Missions) आता इस्रो शुक्राचा अभ्यास (Study of Venus) करण्याची योजना आखत आहे. त्यासाठी ते स्वत:चे तंत्रज्ञान विकसित करणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, सध्या इस्रो चांद्रयान- 3 वर काम करत आहे. पुढच्या वर्षी चांद्रयान -3 अंतराळामध्ये पाठवण्यात येणार आहे. ते चंद्रावरील सर्वकालीन गडद सावलीचा अभ्यास करेल. यासाठी इस्रो जपानची मदत घेणार आहे. या मोहीमेसाठी इस्त्रो जपानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी (JAXA) ची मदत घेणार आहे. चांद्रयान-3 मोहिम पूर्ण झाल्यानंतर इस्रोचे पुढचे पाऊल हे शुक्राच्या दिशेने असेल. इस्त्रोची पुढची मोहिम म्हणजे ते शुक्रावर यान पाठवणार आहे. या मोहिमेसाठी देखील इस्रो जपानची मदत घेणार आहे.

उत्तरांचल विद्यापीठात रविवारी आकाश तत्व संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनामध्ये इस्रोच्या शुक्राच्या अभ्यासाबाबतच्या पुढील मोहिमेविषयी माहिती देण्यात आली. गुजरातमधील अहमदाबाद येथील भौतिक संशोधन प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ.अनिल भारद्वाज यांनी सांगितले की, भारत आकाशातील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. 1975 मध्ये आर्य भट्ट या पहिल्या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणानंतर भारताने अंतराळ विज्ञानात वेगाने प्रगती केली आणि स्वतःचे प्रक्षेपण केंद्र बांधले. आमची चांद्रयान आणि मंगळ मोहीम यशस्वी झाली आहे. भविष्यात आम्ही शुक्र आणि सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आमचे तंत्रज्ञान विकसित करणार आहोत.’

तसंच, ‘या मोहिमेसाठी जपानच्या एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी (JAXA) च्या सहकार्याने आम्ही चंद्राच्या गडद ठिकाणी चंद्र लेन्सर आणि रोव्हर ठेवण्याच्या मोहिमेवर वेगाने काम करत आहोत. या मिशनबाबत JAXA सोबत आमची बोलणी सुरू आहेत. चंद्रयान-3 मिशन अंतर्गत इस्रोने तयार केलेले लँडर आणि रोव्हर चंद्राच्या गडद ठिकाणांचा अभ्यास करण्यासाठी जपानी अंतराळ संस्थेच्या मदतीने कक्षेत ठेवले जातील. ते चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ नियोजित लँडिंग करेल. त्यानंतर रोव्हर चंद्राच्या सर्वात गडद भागात जाईल, जिथे सूर्यप्रकाश कधीही पोहोचत नाही.’

डॉ. अनिल भारद्वाज यांनी पुढे सांगितले की, ‘सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य एल-1 मिशन सुरू करण्यात आले आहे. हे एक अनोखे आणि महत्वपूर्ण मिशन असेल. पेलोड वाहून नेणारा 400 किलोचा उपग्रह सूर्याभोवती एका कक्षेत अशा प्रकारे ठेवला जाईल की तो एका स्थिर बिंदूपासून ताऱ्याचे सतत निरीक्षण करू शकेल. आदित्य एल-1 ची कक्षा पृथ्वीपासून 1.5 दशलक्ष किमी दूर असेल. हे कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड आणि कोरोनल मास इजेक्शन याविषयी माहिती गोळा करेल.’

तसंच, भारद्वाज यांनी पुढे सांगितले की, ‘आदित्य एल-1 आणि चांद्रयान-3 मोहिम पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला प्राधान्याने हाती घेतल्या जातील आणि व्हीनसनंतर JAXA सोबत चंद्रावर मोहीम राबवण्याची शक्यता आहे. चांद्रयान-3 वरील चंद्र रोव्हरचे यश लक्षणीय होते कारण ते पुन्हा JAXA सोबत मिशनमध्ये वापरले जाणार आहे.’