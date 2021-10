नवी दिल्ली: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनमध्ये (ISRO) नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यासाठी ISRO ने 22 ऑक्टोबर 2021 पासून (ISRO Recruitment 2021) ज्युनियर रिसर्च फेलो म्हणजेच JRF साठी वॉक-इन इंटरव्ह्यू सुरवात केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार (ISRO Recruitment 2021) ज्यांना या पदांसाठी मुलाखतीत उपस्थित राहायचे आहे (ISRO Recruitment 2021) ते ISRO ची अधिकृत वेबसाइट isro.gov.in वर जाऊन आपली नोंदणी करू शकतात आणि भरती संदर्भातील तपशील तपासू शकतात. या पदांसाठी मुलाखतीसाठी उपस्थित राहण्याची (ISRO Recruitment 2021) शेवटची तारीख 29 ऑक्टोबर आहे.Also Read - SSB Recruitment 2021: SSB मध्ये विना परीक्षा नोकरीची संधी, आजपासून वॉक-इन-इंटरव्ह्यू सुरू, जाणून घ्या पात्रता

याशिवाय उमेदवार थेट या लिंकवर https://www.iirs.gov.in/recruitment-walk-in-interview-jrf क्लिक करून पदांशी संबंधित (ISRO Recruitment 2021) तपशील देखील पाहू शकतात. तसेच या लिंकवर क्लिक करून ISRO Recruitment 2021 भरतीसंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना (ISRO Recruitment 2021) देखील तपासू शकतात. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत (ISRO Recruitment 2021) एकूण 16 पदे भरली जातील. (ISRO Recruitment 2021: Get job in ISRO without exam, decent salary; Walk-in interview begins)

ISRO Recruitment 2021 साठी महत्वाच्या तारखा

वॉक-इन इंटरव्ह्यूची सुरुवातीची तारीख – 22 ऑक्टोबर

वॉक-इन इंटरव्ह्यूची शेवटची तारीख – 29 ऑक्टोबर

ISRO Recruitment 2021 साठी रिक्त जागांचा तपशील

एकूण पदांची संख्या- 16

ISRO Recruitment 2021 साठी आवश्यक पात्रता आणि निकष

ज्या उमेदवारांना या वॉक-इन इंटरव्ह्यूसाठी उपस्थित राहायचे आहे त्यांच्याकडे भरतीच्या अधिसूचनेमध्ये दिलेली पात्रता असणे आवश्यक आहे.