Jammu-Kashmir Encounter : जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu-Kashmir) भारतीय लष्कराच्या जवानांना (Indian Army Jawan) मोठे यश आले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या चकमकीत लष्कर-ए-तोएबा (lashkar-e-taiba) आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या (Jaish-e-Mohammed) 5 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे. तब्बल 12 तास ही चकमक सुरु होती. ठार करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर जाहिद वानी (JeM commander Zahid Wani) आणि एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याचा समावेश आहे.Also Read - Indian Army Combat Uniform: भारतीय सैन्याच्या नवीन लढाऊ गणवेशाचे अनावरण, जाणून घ्या वैशिष्य

Correction | J&K: Five terrorists of Pakistan sponsored proscribed terror outfits LeT and JeM were killed in dual encounters in the last 12 hours. JeM commander terrorist Zahid Wani & a Pakistani terrorist among the killed: IGP Kashmir pic.twitter.com/AcvXURI3Ku

— ANI (@ANI) January 30, 2022