Jammu Kashmir Encounter : जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu Kashmir) स्वातंत्र्यदिनापूर्वी (Independence Day) दहशतवादी मोठा हल्ला (Terror Attack) करण्याच्या तयारीत होते. पण जवानांनी दहशतवादी हल्ल्याचा हा मोठा कट उधळवून लावला. जम्मू-काश्मीरच्या राजौरीमध्ये (Rajouri) ही घटना घडली आहे. राजौरीतील लष्कराच्या छावणीमध्ये दहशतवादी घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. यावेळी जवान आणि दहशतवादी यांच्यात चकमक झाली. या चकमकीमध्ये दोन दहशतवाद्यांचा (2 Terrorist Killed) खात्मा करण्यात जवानांना यश आले. तर या चकमकीमध्ये तीन जवान शहीद (3 soldiers lost their lives) झाले आहेत.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'ड्युटीवर असलेल्या जवानांनी घुसखोरांना आव्हान दिले आणि दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू झाला. दोन घुसखोर दहशतवादी ठार झाले. या कारवाई दरम्यान कर्तव्य बजावताना लष्कराच्या तीन जवान शहीद झाले. हा दहशतवाद्यांनी केलेला आत्मघाती हल्ला होता. जो हाणून पाडण्यात जवानांना यश आले आहे. परिसरात सर्च मोहिम सुरु असून त्यासाठी अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.'

J&K | Two terrorists, who carried out a suicide attack on an Army company operating base 25 kms from Rajouri, killed; three soldiers lost their lives. Operations in progress.

