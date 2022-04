JEE Mains Exam 2022 : जॉइन्ट एंट्रन्स एग्जामिनेशन (JEE) मेन 2022 च्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या असून नवीन तारखा देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत. जेईई मेन 2022 सेशन 1 च्या परीक्षा (JEE Main 2022 Session 1) 20 ते 29 जून या कालावधीमध्ये घेतल्या जाणार आहे. तर जेईई मेन 2022 सेशन 2 च्या परीक्षा (JEE Main 2022 Session 2) 21 ते 30 जुलै या कालावधी दरम्यान घेतल्या जाणार आहेत. जेईई परीक्षा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येते. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून (National Testing Agency) अनेक प्रवेश परीक्षाचे आयोजन करण्यात त्याचपद्धतीने जेईईचे आयोजन देखील एनटीएकडून करण्यात येते.Also Read - HSC Exam 2022: बोर्डाच्या चुकीमुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लॉटरी; चुकीच्या प्रश्नाचे मिळणार गुण

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने ट्वीट करत जेईई परीक्षा पुढे ढलण्यात आले असल्याचे जाहीर केले आहे. या ट्वीटमध्ये अशे सांगण्यात आले आहे की, ‘जेईई मेन 2022 सेशन 1च्या परीक्षा 20, 21 ,22, 23, 24, 25 ,26, 27, 28 आणि 29 जून दरम्यान घेतल्या जाणार आहे. तर जेईई मेन 2022 सेशन 2च्या परीक्षा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जुलै रोजी घेतल्या जाणार आहेत.’ जेईईच्या परीक्षा यापूर्वी एप्रिल 2022 आणि मे 2022 महिन्यात नियोजित करण्यात आल्या होत्या. मात्र आता या परीक्षा जून आणि जुलै महिन्यात घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने दिली आहे. Also Read - SSC Selection Posts Recruitment 2021: सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी सुवर्ण संधी; 3261 पदांसाठी मेगाभरती, आत्ताच करा अर्ज

JEE (Main)dates rescheduled to enable students across the country to prepare well for the exams. @dpradhanbjp @EduMinOfIndia pic.twitter.com/QYABHnd7SC

— National Testing Agency (@DG_NTA) April 6, 2022