नवी दिल्ली: संयुक्त प्रवेश परीक्षेच्या (JEE Main 2021) सत्र 4 साठी JEE Main Admit Card 2021 जारी करण्यात आले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) अधिकृत नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये उमेदवारांना JEE Main Admit Card 2021 जारी केल्याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. परीक्षा 26, 27, 31 ऑगस्ट 2021 आणि 1, 2 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. ज्या उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केला आहे ते jeemain.nta.nic.in या JEE Main च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन त्यांचे प्रवेशपत्र (JEE Main Admit Card 2021) डाउनलोड करू शकतात.

याशिवाय उमेदवार थेट https://jeemain.nta.nic.in/ या लिंकवर क्लिक करून आपले प्रवेशपत्र (JEE Main Admit Card 2021) डाउनलोड करू शकतात. JEE Main 2021 सत्र 4 अभियांत्रिकी आणि आर्किटेक्चर/ प्लॅनिंग उमेदवारांसाठी आयोजित केले जाईल. त्यापूर्वी 7 ऑगस्ट 2021 रोजी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने सत्र 3 परीक्षेचा निकाल जाहीर केला होता. एकूण 17 उमेदवारांनी पूर्ण 100 टक्के गुण मिळवले होते.

देशभरातील 13 भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाईल. 7 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. JEE Advanced 2021 मध्ये पात्र होण्यासाठी JEE Main 2021 चा कट ऑफ देखील तज्ञांच्या सूचनेनुसार या वर्षी वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, उमेदवार खालील दिलेल्या माहितीनुसार देखील त्यांचे प्रवेशपत्र (JEE Main Admit Card 2021) देखील तपासू शकतात.

JEE Main Admit Card 2021 असे करा डाउनलोड