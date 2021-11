मुंबई : ‘कबीर सिंग’ या ब्लॉकबस्टर चित्रपटानंतर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) आणखी एका एंटरटेनर चित्रपटातून चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. यावेळी शाहिद ‘जर्सी’ (Jersey) या क्रिकेट ड्रामाद्वारे चाहत्यांचे मनोरंजन करणार आहे. निर्मात्यांनी नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज (Jersey Trailer Out) केला. हा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. रुपेरी पडद्यावर स्पोर्ट्स ड्रामा (Sports drama) पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 31 डिसेंबर 2021 रोजी हा चित्रपट जगभरात सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित (Release date) होणार आहे. (Jersey Trailer Out: Shahid Kapoor’s ‘Jersey’ Trailer Out, Audiences Now Waiting For Movie)Also Read - Vicky kaushal-Katrina kaif Marriage Updates: विकी-कतरिनाचा शाही विवाहसोहळा अचानक रद्द?

शाहिदने या चित्रपटात काम करतानाचा त्याचा अनुभव सांगितला आहे. 'जर्सी' ही एक सशक्त, मूळ आणि नवीन पात्र असलेली कथा आहे. हा चित्रपट न करण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न केला. माझ्यासोबत काम केल्याबद्दल आणि माझी वाट पाहिल्याबद्दल गौतमचे आभार. मी हा चित्रपट केला याचा मला खूप आनंद आहे. हा माझा आत्तापर्यंतचा सर्वोत्तम चित्रपट आहे असे मी म्हणू शकतो, असे शाहिद कपूर म्हणाला.



टीमच्या चिकाटीचे कौतुक करताना शाहिद म्हणाला, “मी अल्लू अरविंद सर आणि दिल राजू यांचे निर्माते म्हणून आभार मानू इच्छितो. ते खऱ्या अर्थाने चित्रपटसृष्टीचे प्रेमी आहेत असे मी म्हणू शकतो. हा चित्रपट मोठ्या पडद्यावर येत आहे याचा मला आनंद आहे. मी बर्‍याच काळापासून काम केलेली ही सर्वात सहकारी आणि समजूतदार टीम होती”.

अल्लू अरविंद प्रस्तुत, अमन गिल निर्मित आणि गौथम टिन्ननुरी दिग्दर्शित, ‘जर्सी’ मध्ये मृणाल ठाकूर देखील आहेत आणि 31 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. (Jersey Trailer Out: Shahid Kapoor’s ‘Jersey’ Trailer Out, Audiences Now Waiting For Movie)