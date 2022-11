Jet Airways च्या कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका, पगारात 50 टक्क्यांपर्यंत कपात; तर अनेकांना पाठवले बिनपगारी रजेवर!

Jet Airways : सध्या संपूर्ण जगावर मंदीचे सावट आहे. एकापाठोपाट एक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. फेसबुक (Facebook), ट्वीटर (Twitter), अ‍ॅमेझॉन (Amazone) कंपनी कर्मचारी कपात केली. त्यानंतर आता एकापाठोपाठ एक कंपन्या देखील कर्मचारी कपातीच्या तयारीमध्ये आहेत. शेअर बाजारात अस्थिरतेच्या काळात अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात सुरु केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशामध्ये आता दीर्घकाळ बंद असलेली विमान कंपनी जेट एअरवेजच्या (Jet Airways) कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. ग्राउंडेड जेट एअरवेजने वरिष्ठ व्यवस्थापकांसह आपल्या 60 टक्के कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी रजेवर (Unpaid Leave) पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तात्पुरती कपात केली आहे.

जेट एअरवेज पुन्हा सुरु करण्याची योजना आखत असताना या कंपनीने आपल्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली आणि बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीचे सीईओ संजीव कपूर यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी 1 डिसेंबरपासून या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. जेट एअर लाईन्सचे 250 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी कुणालाही नोकरीवरून काढण्यात येणार नाही. पण काही कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी सुट्टीवर पाठवण्यात आले आहे तर अनेकांच्या पगारात 50 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे.

To set the record straight (as many numbers and %s flying about):

1. Two-thirds of staff not impacted at all

2. Of the remaining one-third, most will be on temp pay reduction.

3. Only a small portion of the total (~10%) will be on temp LWP.

4. No staff let go.

— Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) November 18, 2022