मुंबई: देशातील जवळपास सर्वच टेलिकॉम ऑपरेटर्सनी (Telecom operators) अलीकडेच आपल्या प्रीपेड पॅकच्या दरात वाढ केली आहे. Vodafone Idea (Vi), Bharti Airtel आणि Reliance Jio या कंपन्यांनी त्यांच्या 4G प्रीपेड पॅकच्या किंमती 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्या आहेत. अशातच Reliance Jio ने आपल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. Jio आपला सर्वात स्वस्त रिचार्ज प्लान लॉन्च केला आहे. अवघ्या 1 रुपये किमतीत Jio ने हा प्लॅन सादर केला आहे. My Jio अॅपवर हा प्लॅन लॉन्च करण्यात आला आहे. हा प्लॅन वेब सर्चवर दिसणार नाही, अशी माहिती देखील कंपनीतर्फे देण्यात आली आहे.

Jio ने कमी डेटा वापरणाऱ्या यूजर्ससाठी 1 रुपयाचा रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे. My Jio अॅपमध्ये दिलेल्या 4G डेटा व्हाउचरच्या व्हॅल्यू सेक्शनअंतर्गत तुम्हाला Others Plans मध्ये हा प्लॅन दिसेल. या प्लॅनमध्ये यूजर्सला 30 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळेल. सोबतच 100 MB हायस्पीड डेटा देखील मिळणार आहे.

10 रुपयांत मिळेल 1 GB 4 डेटा

Jio च्या 1 रुपयाच्या प्लॅनचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात यूजरला 30 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळणार आहे. या डेटा व्हाउचरमध्ये यूजरला 100MB हायस्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. मात्र, पर्याप्त डेटा संपल्यानंतर यूजर 1 रुपयाच्या व्हाउचरने 10 वेळा रिचार्ज करत असेल तर त्याला 10 रुपयांत 1 जीबी डेटा मिळेल. मात्र, इंटरनेट स्पीड 64 kbps पर्यंत घसरेल. यूजर्सला यात यात इनकमिंग कॉलची सुविधा मिळेल. मात्र, कॉलिंग आणि मेसेजिंग सुविधा मिळणार नाही. विशेष म्हणजे सिम सक्रिय ठेवण्यासाठी हा प्लॅन यूजरसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

1 रुपयाचा प्लॅन लॉन्च करणारी पहिली कंपनी

आपल्या यूजर्ससाठी 1 रुपयाचा प्लॅन लॉन्च करून 30 दिवसांची व्हॅलिडिटी देणारी Jio ही देशातील पहिलीच टेलिकॉम कंपनी आहे. दरम्यान, अलिकडे Vodafone Idea (Vi), Bharti Airtel आणि Reliance Jio या कंपन्यांनी त्यांच्या 4G प्रीपेड पॅकच्या किंमती 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्या आहेत. अशात इतर ग्राहकांनी Jio मध्ये पोर्ट करण्यासाठी कंपनीनं 1 रुपयाचा प्लॅन लॉन्च केल्याची चर्चा सुरू आहे.