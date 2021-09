मुंबई: देशात अल्पवधीत लोकप्रिय ठरलेली टेलिकॉम कंपनी Reliance Jio ने गेल्या काही दिवसांपूर्व स्वस्त 4G स्मार्टफोन JioPhone Nextची घोषणा केली होती. गणेश चतुर्थीला JioPhone Next विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार होता. मात्र, Jio नं लॉन्चिंग डेट पुढे ढकलली आहे. अशातच कंपनीनं आपल्या यूजर्सला खूशखबर दिली आहे. Jio कंपनी आता लॅपटॉप सेगमेंटमध्ये पाऊल ठेवत आहे. Jio लवकरच स्वस्त आणि दमदार फीचर्स असलेला JioBook Laptop लॉन्च करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.Also Read - Realme च्या लेटेस्ट 5G स्मार्टफोनवर मिळतोय 6,000 रुपयांचा डिस्काउंट, तुम्हीही घेऊ शकतात लाभ

Bureau of Indian Standards (BIS) वेबसाइटनं JioBook Laptop बाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामुळे आता यूजर्सला Jioच्या स्वस्त लॅपटॉपसाठी जास्त प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. मात्र, अद्याप कंपनीनं याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. Also Read - Reliance Jio च्या ग्राहकांना झटका! कोणतीही घोषणा न करता कंपनीनं अचानक घेतला मोठा निर्णय!

JioBook Laptop बाबत ट्विटरवर टिप्स्टर मुकुल शर्मा यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये JioBook Laptop बाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. JioBook Laptop NB1118QMW, NB1148QMW आणि NB1112MM अशा तीन मॉडलमध्ये लिस्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे JioBook Laptop तीन मॉडलमध्ये लॉन्च करण्यात येईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: फायद्याचा सौदा! 11 रुपयांचं रिचार्ज करा आणि मिळवा 4GB डेटासह बरंच काही...

JioBook Laptop: संभाव्या स्पेसिफिकेशन्स

JioBook Laptop बाबत समोर आलेल्या लिक्सनुसार, 1366×768 पिक्सल स्क्रीन रेझोल्यूशनसोबत एचडी डिस्प्ले देण्यात येण्याची शक्यता आहे. हा लॅपटॉप Snapdragon 665 प्रोसेसरवर काम करेल. त्याचबरोबर 4GB LPDDR4x रॅम दिली जाऊ शकते. याशिवाय 64GB eMMC स्टोरेज मिळेल. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात मिनी एचडीएमआय कनेक्टर, ड्यूल बँड वायफाय आणि ब्लूटूथ सपोर्टसारखे फीचर मिळू शकतात.

JioBook Laptop मध्ये Jio चे जवळपास सर्व ऐप्स प्री-इंस्टॉल्ड असतील. यात JioStore, JioMeet आणि JioPages चा समावेश असेल. याशिवाय Microsoft ऐप्ससारखे Microsoft Teams, Microsoft Edge आणि Office आदी लॅपटॉपमध्ये प्री—इंस्टॉल्ड असतील. मात्र, JioBook Laptop ची किंमत किती असेल, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.