मुंबई: Reliance Jio ने आपल्या यूजर्ससाठी खूशखबर दिली आहे. ती म्हणजे, Reliance Jio ने सर्वात स्वस्त 4G स्मार्टफोन अर्थात JioPhone Next ची लॉन्चिंग डेट जाहीर केली आहे. JioPhone Next दिवाळीच्या जवळपास (Diwali 2021) लॉन्च होईल. (4th November diwali 2021) Jio ने Google च्या सहकार्यातून हा (JioPhone Next Price) फोन बनवला आहे.Also Read - Xiaomi 11 Lite 5G NE: लॉन्च झाला स्वस्त 5G स्मार्टफोन, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, JioPhone Next हा देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सर्वात स्वस्त 4G स्मार्टफोन असणार आहे. हा स्मार्टफोन 10 सप्टेंबरला बाजारात दाखल होणार होता. परंतु काही कारणास्तव कंपनीनं या फोनचं लॉन्चिंग पुढे ढकललं होतं. Also Read - JioBook Laptop: 4G स्मार्टफोननंतर आता Jio लॉन्च करणार स्वस्त लॅपटॉप!

JioPhone Next चे लॉन्चिंग डिटेल-

JioPhone Nextच्या लॉन्चिंग डेटबाबत कंपनीनं खुलासा केला आहे. यंदाच्या दिवाळीत हा फोन लॉन्च होणार आहे. 4 नोव्हेंबरला हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मात्र, हा फोन बाजारात येण्याआधीच त्याची किंमत आणि फीचर्स इंटरनेटवर लीक झाले आहेत. Also Read - Realme च्या लेटेस्ट 5G स्मार्टफोनवर मिळतोय 6,000 रुपयांचा डिस्काउंट, तुम्हीही घेऊ शकतात लाभ

JioPhone Next ची संभाव्य किंमत-

JioPhone Next हा 4G स्मार्टफोन असल्याचं आधीच कंपनीनं जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे JioPhone Next हा जगातील सर्वात स्वस्त 4G स्मार्टफोन आहे. फोनची किंमत काय असेल, याबाबत कंपनीने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार या फोनची किंमत 3,499 रुपये असू शकते. Reliance ने Google आणि Qualcomm सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या मदतीने JioPhone Next डेव्हलप केला आहे.

JioPhone Next चे स्पेसिफिकेशन्स

– JioPhone Next अँड्राइडच्या कस्टमाईझ व्हर्जनवर आधारित असेल.

– automatic read-aloud of screen text, language translation, Google Assistant, smart camera आणि augmented-reality सारख्या फीचर्सनी अद्ययावत

– Jio Phone असल्याने JioTV, MyJio, Jio Saavn सारखे apps प्री—लोडेड असतील

– Qualcomm Snapdragon 215 प्रोसेसरची शक्यता नाकारता येत नाही

– फोनमध्ये 3GB रॅम आणि 32GB इंटरनल स्टोरेज मिळेल.

– फोनमध्ये 13MPचा रिअर कॅमेरा आणि 8MP चा फ्रंट कॅमेरा.

– पावर बॅकअपसाठी 2500mAh ची बॅटरी.