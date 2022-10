Joe Biden Diwali Celebrtion: अमेरिकेतही दिवाळीचा (White House Diwali) सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) आणि फर्स्ट लेडी डॉ. जिल बायडेन (jill biden) यांनी भारतीय-अमेरिकन नागरिकांसोबत त्यांचे शासकिय निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसमध्ये (White House) दिवाळी साजरी केली. यादरम्यान दोघंही समारंभात उपस्थित भारतीयांमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिसही (Kamala Harris) उपस्थित होत्या. यादरम्यान डान्स परफॉर्मंसही झाले. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आपल्या भाषणात दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्याचवेळी उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांनीही शुभेच्छा देत भाषण केले.Also Read - Govardhan Puja 2022 Wishes: आपल्या मित्र आणि कुटुंबियांना गोवर्धन पूजेच्या द्या खास मराठीतून शुभेच्छा !

आपल्या भाषणात बोलताना जो बायडेन म्हणाले की, 'तुमचे यजमानपद भूषवण्याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. व्हाईट हाऊसमध्ये अशा प्रकारे पहिल्यांदाच दिवाळी उत्सव साजरा केला जातोय. आमच्याकडे पूर्वीपेक्षा जास्त आशियाई अमेरिकन नागरिक आहेत. या सर्वांमुळे दिवाळी हा सण अमेरिकन संस्कृतीचा एक भाग झाला आहे. यामुळे आम्ही तुमचे आभार मानतो.'

अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी करण्यासाठी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात सर्वात पहिले संबोधित केले. त्या म्हणाल्या की, 'आज जगभरातील एक अब्जापेक्षा जास्त लोकांसह, आपण दिवा लावू आणि वाईटावर चांगल्याचा, अज्ञानावर ज्ञानाचा आणि अंधारावर प्रकाशाचा विजय साजरा करू' असे त्या यावेळी म्हणाल्या.

To everyone celebrating the Festival of Lights here in the United States and around the world, happy Diwali! pic.twitter.com/0DPlOaqhMO

— Vice President Kamala Harris (@VP) October 24, 2022