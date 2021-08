नवी दिल्ली : देशावर कोरोनाचे (Corona virus) संकट कायम आहे. देशात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. पण कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या गोष्टी लक्षात घेता कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) आणि सर्व राज्य सरकारने (State Government) लसीकरण (Vaccination) मोहिमेवर भर दिला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना लस दिली जावी यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. पण देशात कोरोना प्रतिबंधक लसींचा (Corona vaccine) तुटवडा आहे. अशामध्ये केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने जॉनसन अँड जॉनसनच्या (Johnson and Johnson) लसीच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी दिली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: बजरंग पुनियाने कझाकीस्तानच्या खेळाडूचा पराभव करत कांस्य पदकावर कोरलं नाव

सरकारने जॉनसन अँड जॉनसनच्या लसीच्या (Johnson and Johnson Vaccine) आपत्कालीन वापराला परवानगी दिल्यामुळे सध्या वापरात असलेल्या लसींमध्ये आणखी एका लसीची भर पडली आहे. भारतामध्ये सध्या पाच कोरोना प्रतिबंधक लसींचा वापर केला जात आहे. सध्या कोव्हिशिल्ड (covishield ), कोव्हॅक्सिन (covaxin), स्पुटनिक (sputnik v) आणि मॉडर्ना (Moderna) या लसींचा वापरण्याची परवागनी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये आता जॉनसन अँड जॉनसनच्या लसीचा देखील समावेश झाला आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय (health minister mansukh mandavia) यांनी यासंदर्भात ट्वीट करत ही माहिती दिली आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'भारतानं आपली व्हॅक्सिन बास्केट वाढवली आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या सिंगल डोस कोविड-19 लसीला भारतात आपत्कालीन वापरास मंजुरी देण्यात आली आहे. आता भारतात करोनाविरोधात ५ लसीचा परवानगी आहे. यामुळे देशाच्या करोनाविरोधातील (Covid-19) लढ्याला पाठबळ मिळेल.' दरम्यान, भारतात परवानगी मिळालेली जॉनसन अँड जॉनसन ही पहिलीच सिंगल डोस लस असून दोनच दिवसांपूर्वी कंपनीनं केंद्र सरकारकडे (Central Government) मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. या लसीचा एकच डोस कोरोनावर प्रभावशाली असल्याचा कंपनीचा दावा कंपनीने केला आहे. करोनावर जॉनसन अँड जॉनसनची लस ८५ टक्के प्रभावी असल्याचं कंपनीने सांगितले आहे.