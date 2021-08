काबूल: भय इथलं संपत नाही! अशी स्थिती सध्या अफगाणिस्तानची (Afghanistan) झाली आहे. अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल काल, गुरुवारी दोन शक्तिशाली बॉम्बस्फोटांनी हादरलं. (Kabul Airport Blasts Update) गुरुवारी सायंकाळी काबूलच्या हमीद करझाई एअरपोर्टवर (Kabul Airport Blast) दोन भीषण आत्मघाती बॉम्बस्फोट झाले. यात 60 जण जागीच ठार तर 140 हून अधिक नागरिक जखमी झाले. मृतांमध्ये 13 अमेरिकी नौदल कमांडो (US) आणि एका आरोग्य सेवकाचा समावेश आहे. या स्फोटांची जबाबदारी आयसिस-केपीने (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड द लँव्हेंट खुरासन प्रांत- ISIS-K) स्विकारली आहे.Also Read - BREAKING: तालिबानींचा क्रूर चेहरा समोर, आणखी एका पत्रकाराला बेदम मारहाण, पसरली हत्येची अफवा



या हल्ल्यानंतर अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. पहिला स्फोट सायंकाळी ७ वाजता विमानतळाच्या बाहेर एबी गेटवर झाला. आत्मघाती हल्लेखोरोने स्वत:ला उडवले. दुसरा स्फोट बॅरन हॉटेलजवळ झाला. दोन्ही ठिकाणी सुमारे 5 हजार लोक होते. या वेळी चेंगराचेंगरी झाल्याचं वृत्त आहे.

Also Read - Afghanistan Crisis: काबूल एअरपोर्टवर पाण्याच्या बाटलीची किंमत 3000 रुपये तर प्लेटभर राईस मिळतोय 7500 रुपयांत...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन (Joe Biden) यांनी आपत्कालीन बैठक घेतली. इस्रायलचे पीएम बेनेटसोबतची बैठक लांबणीवर टाकली. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनीही आपत्कालीन बैठक बोलावली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले, फ्रेंच राजदूत काबूल सोडतील, पॅरिसहून काम करतील. रशियाचे मंत्री म्हणाले, आम्ही काबूलमधील स्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. भारताने दु:ख व्यक्त केले. अतिरेक्यांना आश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध एकजुटीचाही पुनरुच्चार केला आहे. Also Read - Talibani Dance Video: अफगाणिस्तानवर कब्जा करणाऱ्या तालिबानी दहशतवाद्यांचा जल्लोष, डान्सचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

“We will not forgive. We’ll not forget. We will hunt you down and make you pay,” US President Joe Biden to Kabul bombers pic.twitter.com/H3BFTLzZ77

— ANI (@ANI) August 26, 2021