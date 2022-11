Karnataka Autorickshaw Explosion: कर्नाटकातील रिक्षामध्ये कुकर बॉम्बचा स्फोट, घटनेचा व्हिडओ आला समोर!

Karnataka Autorickshaw Explosion: कर्नाटकातील मंगळुरुमध्ये शनिवारी एका ऑटो रिक्षामध्ये स्फोट (Karnataka Autorickshaw Explosion) झाल्याची घटना समोर आली होती. या स्फोटाचे कनेक्शन दहशतवाद्यांशी (Terror Connection) असल्याची माहिती समोर आली होती. अशामध्ये आता या घटनेचा व्हिडिओ (Karnataka Autorickshaw Explosion Video) समोर आला आहे. ज्यामध्ये रस्त्यावरुन जाणाऱ्या रिक्षाचा अचानक स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. या रिक्षामधून आरोपी कुकर बॉम्ब (Cooker Bomb Explosion) घेऊन जात होता. या कुकर बॉम्बचा स्फोट झाला. या स्फोटामध्ये रिक्षाचालकासह आरोपी जखमी झाला आहे. त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहेत. या घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु आहे.

शनिवारी झालेल्या या कुकर बॉम्ब स्फोटामुळे कर्नाटक हादरले. या घटनेने एकच खळबळ उडाली. या घटनेचा तपास सध्या पोलिसांकडून सुरु आहे. हा एक दहशतवादी कट असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दुसऱ्या ठिकाणावर हा स्फोट करण्यात येणार होता पण रिक्षामधून जात असतानाच कुकर बॉम्बचा स्फोट झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांना आरोपी प्रवासीकडून बॅटरी, वायर आणि सर्किट असलेला कुकर जप्त केला आहे.

.@DgpKarnataka confirms that the Mangalore auto blast is not accidental but an ACT OF TERROR with intention to cause serious damage. Karnataka State Police is probing deep into it along with central agencies. pic.twitter.com/NTJVvlsnn3

— Pinky Rajpurohit (ABP News) 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) November 20, 2022