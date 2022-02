Hijab Controversy: कर्नाटकात सुरु झालेला हिजाब वादाचे लोण आता संपूर्ण देशात पसरत असल्याचे दिसत आहे. या बाबात आता काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी (Congress Leader Priyanka Gandhi ) यांनी उडी घेतली आहे. प्रियांका गांधी यांनी हिजाबच्या (Hijab Row) समर्थनार्थ ट्वीट केले आहे. बिकिनी असो वा बुरखा, जीन्स, महिलांना हवे ते परिधान करणे हा त्यांचा अधिकार आहे, असे प्रियांका गांधी यांनी म्हटले आहे. ‘लडकी हू लढ सकती हू’, या घोषणेचाही प्रियांका यांनी यावेळी उल्लेख केला आहे. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसने ‘लडकी हूं लढ सकती हूं’ ही घोषणा केली आहे.Also Read - Hijab Controversy: कर्नाटकातील हिसाब वाद आता पोहोचला सोलापुरात, मुस्लिम महिला-पुरुषांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

प्रियांका गांधी म्हणाल्या, देशातील महिलांनी काय परिधान करावे आणि काय करू नये, हा अधिकार त्यांना भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. आधी महिलांवरील अत्याचार थांबवा.

'मग ती बिकिनी असो, बुरखा असो, जीन्स असो किंवा हिजाब असो. महिलांनी हवे ते परिधान करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांना हा अधिकार राज्या घटनेने दिलेला आहे. महिलांची छेडछाड थांबली पाहिजे.'

Whether it is a bikini, a ghoonghat, a pair of jeans or a hijab, it is a woman’s right to decide what she wants to wear.

This right is GUARANTEED by the Indian constitution. Stop harassing women. #ladkihoonladsaktihoon

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 9, 2022