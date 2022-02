Hijab Controversy: कर्नाटकातून उदयास आलेला हिजाब वाद (Karnataka Hijab Controversy) दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. कर्नाटक हायकोर्टने (Karnataka High Court) 10 फेब्रुवारीला महत्त्वाचा आदेश दिला. हिजाब प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी शाळेमध्ये धार्मिक पोशाख परिधान करू नये. शाळा- महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर धार्मिक पोशाख घालण्याचा दबाव आणला जाऊ नये, असेही हायकोर्टने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टात पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. मात्र, कर्नाटक हायकोर्टच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान करणात आले आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: मालेगावात कडक पोलिस बंदोबस्त, 'हिजाब डे'ला पोलिसांनी परवानगी नाकारली; गुन्हा दाखल

निकाल येईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी शाळेमध्ये धार्मिक पोशाख परिधान करू नये, या कर्नाटक हायकोर्टच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कर्नाटक हायकोर्टचा आदेश मुस्लिम विद्यार्थिंनीशी भेदभाव करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हायकोर्टाचा आदेस तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: निकाल येईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी शाळांमध्ये धार्मिक पोशाख घालू नये, कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश

बंगळुरुतील रहिवासी मोहम्मद आरिफ आणि कर्नाटकातील मशिद, मदरसांच्या एका संघटनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे. Also Read - Hijab Controversy: बिकिनी असो वा बुरखा...महिलांचा अधिकार; प्रियांका गांधी यांनी ट्वीट करून घेतली वादात उडी

Karnataka High Court’s February 10 interim order to restrain students from wearing hijab or any religious attire till the matter is pending with the court has been challenged in the Supreme Court.#HijabRow pic.twitter.com/5ttKnI4zN9

— ANI (@ANI) February 11, 2022