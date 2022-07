Karnataka Murder Case : कर्नाटकातील (Karnataka) दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात मंगळवारी भाजप युवा मोर्चा समितीचे सदस्य प्रवीण नेत्तरू यांची हत्या (Praveen Nettaru Murder) करण्यात आली. प्रवीण नेत्तरु यांच्या हत्येनंतर (Karnataka Murder Case) गुरुवारी सायंकाळी पुन्हा एकदा कपड्याच्या दुकानाबाहेर फाजील (Fazil Murder) या मुस्लिम युवकावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले. उपचारादरम्यान फाजिलचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सध्या कर्नाटकामध्ये तणावाचे वातावरण आहे. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील हत्याकांडाची ही दुसरी घटना आहे. या घटनेनंतर परिसरात कलम 144 लागू (Artical 144) करण्यात आले आहे. सध्या कर्नाटक पोलिस (Karnataka Police ) अलर्ट मोडवर आहेत.Also Read - Saral Vaastu Fame Chandrashekhar Guruji: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्याची निर्घृण हत्या, नमस्कार करत चाकूने केले तब्बल 70 वार

मंगळुरूचे सीपी एनएस कुमार यांनी या घटनेप्रकरणी सांगितले की, आयुक्तालयाच्या हद्दीतील सर्व दारूची दुकाने 29 जुलै रोजी बंद राहतील. प्रत्येक क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या व्यापक हितासाठी आम्ही सर्व मुस्लिम नेत्यांना त्यांच्या घरी नमाज अदा करण्याची विनंती केली आहे. न्याय लवकर आणि निष्पक्षपणे होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मंगळुरूच्या सीपींनी पुढे सांगितले की, घटनेमागील हेतू आणि दोषींची ओळख तपासली जात आहे. यावेळी त्यांनी सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की, 'निहित स्वार्थी गटांकडून पसरवल्या जात असलेल्या अफवांना बळी पडू नका.'

Karnataka | A youth, Fazil hacked to death by an unidentified group in Surathkal, in outskirts of Mangaluru

“He was attacked with a lethal weapon by a group of youth. Case filed at Surathkal PS. Sec 144 CrPC imposed at Surathkal, Mulki, Bajpe, Panambur,” says Police Commissioner pic.twitter.com/QliZy3cfUa

