सध्याच्या युगात स्मार्टफोनचा (smartphone) वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. स्मार्टफोनचा उपयोग केवळ कॉलिंगसाठीच नाही तर मेसेजिंग, मीटिंग, क्सासेस, स्टडी आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. त्यामुळं फोनचा वापर दिवस-रात्र सुरू राहणं स्वभाविक आहे. या सर्व वापरामुळं स्मार्टफोनची बॅटरी (Battery) लवकर संपते. अशावेळी फोन चार्ज करताना आपण नेहमी काही चुका करत असतो, ज्यामुळं तुमच्या स्मार्टफोनची लाईफ कमी होऊ शकते. त्यामुळं फोन चार्ज (charging) करताना काही बाबींची काळजी घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

कंपनीच्याच चार्जने करा फोन चार्ज

बहुतांश स्मार्टफोनचे चार्जर (Charger) हे सारखेच असतात. त्यामुळं तुम्ही कोणत्याही चार्जरने आपला फोन चार्ज करून घेता. मात्र हे चुकीचं आहे. यामुळं तुमचा फोन डॅमेज होऊ शकतो. तुम्हाला फोनची बॅटरी आणि लाईफ व्यवस्थित ठेवायची असेल तर फोनसोबत दिलेला चार्जरच चार्जिंगसाठी वापरावा.

चार्जिंग करताना कव्हर काढून ठेवा

फोनवरील कव्हरचा वापर त्याच्या सुरक्षिततेसाठी चांगला असतो. मात्र, हे कव्हर चार्जिंग करताना काढून टाकावे. कारण चार्जिंग दरम्यान फोन काहीसा गरम होत असतो आणि अशात फोनवरील कव्हर फोनची कूलिंग इफेक्ट कमी करतो. यामुळं फोन अधिक प्रमाणात गरम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं फोनची लाईफ कमी होऊ शकते.

रात्रभर फोन चार्ज करणं टाळा

रात्री फोनची चार्जिंग संपल्यानंतर अनेक जण रात्रभर फोन चार्जिंगला लावून ठेवतात. हे अतिशय धोकादायक आहे. उशिरापर्यंत फोन चार्जिंग केल्यामुळं फोनचा ब्लास्ट झाल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या आहेत. फोन अधिक काळ चार्जिंगला लावल्यास बॅटरीसाठी देखील योग्य नसतं. बाजारात सध्या फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असणारे फोन देखील उपलब्ध आहेत. हे फोन अगदी काही वेळात चार्ज होतात.

फोन 80 टक्क्यांपर्यंत नक्की चार्ज करा

अनेक लोकांचा असा समज असतो की, फोन पूर्णपणे डिस्चार्ज झाल्यानंतरच त्याला चार्जिंगला लावलं तर चांगलं असतं. मात्र, फोनची लाईफ वाढवण्यासाठी ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. तुमच्या फोनची बॅटरी 20 टक्के चार्ज झाल्यानंतर लगेच फोन चार्जिंगला लावावा आणि किमान 80 टक्के चार्जिंग होईल याची काळजी घ्यावी.

नकली चार्जरचा वापर टाळा

तुमच्या फोनचे चार्जर खराब झाले असेल तर त्याच कंपनीचे नवे चार्जर विकत घ्या. ओरिजनल चार्जरच फोनसाठी चांगले असते. मात्र, अनेक जण चार्जर खराब झाल्यानतंर नकली आणि स्वस्त चार्जर खरेदी करतात. हे फोनमधील अॅडॉप्टर फेलियरचे कारण ठरू शकते.