केरळ : केरळमध्ये मुसळधार (Kerala Rainfall) पावसाने हाहाकार माजवला आहे. सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे केरळमध्ये जनजीवन पूर्णत: विस्कळीत झाले आहे. या पावसामुळे आलेल्या पूर आणि भूस्खलनामुळे (Keral Flood and Landslide) आतापर्यंत 31 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक जण बेपत्ता झाले आहेत. केरळमधील पूरग्रस्त भागामध्ये ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी करण्यात आला आहे. पूरग्रस्त भागामध्ये स्थानिक प्रशासन, आर्मीचे जवान आणि एनडीआरएफच्या टीमकडून (Local administration, Army personnel and NDRF Team) बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे.

केरळमधील अनेक जिल्ह्यात पावसाची सततधार (Heavy Rainfall) अद्यापही सुरुच आहे. कोट्टायममध्ये पावसामुळे नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. नद्यांच्या काठावर बांधलेल्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नद्याकाठी असलेली अनेक घरे कोसळली आहेत. पाण्याच्या प्रवाहामुळे मोठी वाहने देखील वाहून गेली आहेत. नदीच्या काठावरही मोठ्या प्रमाणात झाडांचे देखील नुकसान झाले आहे. अनेक भागामध्ये वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे.

Spoke to Kerala CM Shri @vijayanpinarayi and discussed the situation in the wake of heavy rains and landslides in Kerala. Authorities are working on the ground to assist the injured and affected. I pray for everyone’s safety and well-being.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2021