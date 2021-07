नवी दिल्ली : देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या सोप्या भाषेत योग्य माहिती देण्यासाठी मोदी (Narendra Modi) सरकारने एक नवे पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म ‘किसान सारथी’च्या (Digital Platform Kisan Sarathi) माध्यमातून नवीन आणि महत्वाची माहिती मिळू शकणार आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) 93 व्या स्थापना दिनानिमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी अचूक माहिती मिळवून देण्यासाठी डिजिटल ‘किसान सारथी’ (Kisan Sarathi) लॉन्च केले.Also Read - मोठी बातमी! रेल्वे कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये करणार काम, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा निर्णय

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी व कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे या होत्या. तसेच यावेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय सहनी, सचिव (डीएआरई) तथा महासंचालक (आयसीएआर) डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशनचे एमडी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंह आणि आयसीएआर तथा डीएआरआयईचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

Digital Platform Kisan Sarathi launched to facilitate farmers to get ‘right information at right time’ in their desired language

Farmers can interact and avail personalised advisories on agriculture & allied areas directly from the respective scientistshttps://t.co/fBWOOBk9lY pic.twitter.com/c9HHNEmZUr

— PIB India (@PIB_India) July 16, 2021