Ladakh Accident: लडाखमध्ये थॉईसपासून 25 किलोमीटर अंतरावर 26 जवानांना घेऊन जाणारी लष्कराची (Indian Army) बस नदीत कोलळली. शुक्रवारी सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात (Turtuk sector) झाला. या भीषण अपघातात लष्कराच्या 7 जवानांचा मृत्यू (Seven soldiers die) झाला तर अनेक जवान जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर जवानांना हास्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. या कामात हवाई दलाची मदत घेण्यात आली.Also Read - Petrol Dealers Strike: वाहनधारकांनो, आजच टाकी फुल्ल करा; 31 मे रोजी पेट्रोल पंप...

मिळालेल्या माहितीनुसार, थॉईसपासून सुमारे 25 किलोमीटर अंतरावर हा भीषण अपघात झाला. लष्कराची बस 50-60 फूट खोलवर श्योक नदीत कोसळली. जवानांची बस शिबिरातून सबसेक्टर हनिफच्या पुढील ठिकाणी जाण्यासाठी निघाली होती. त्याचवेळी हा अपघात झाला. बसमध्ये 26 जवान प्रवास करत होते. यापैकी 7 जवानांचा मृत्यू झाला तर अनेक जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना परतापूर येथील 403 फील्ड हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले आहे. जवानांच्या मदतीसाठी लेहहून परतापूरला सर्जिकल टीमला पाचारण करण्यात आले होते. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! 1 July ला वाढीव Salary मिळणार, जाणून घ्या किती वाढेल पगार?

7 Indian Army soldiers lost their lives so far in a vehicle accident in Turtuk sector (Ladakh), grievous injuries to others too. Efforts on to ensure best medical care for injured, incl requisition of air effort from IAF to shift more serious ones to Western Command: Army Sources

— ANI (@ANI) May 27, 2022