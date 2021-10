नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खीरीमध्ये (Lakhimpur Kiri) घडलेल्या घटनेचे पडसाद आता देशभरात उमटताना दिसत आहे. या हिंसाचाराच्या (Lakhimpur Kheri Violent) घटनेमध्ये आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाला असून याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Union Minister Ajay Mishra) यांच्या मुलाला अटक करण्याची मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना चिरडणारी कार आपल्या मालकीची आहे पण आपला मुलगा यामध्ये सहभागी नव्हता असे अजय मिश्रा सांगत आहेत. तसंच त्यांनी गाडीवर दगड, विटांचा हल्ला झाल्याने चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि ही दुर्घटना घडली असल्याचा दावा केला आहे. या घटनेचे आतापर्यंत अनेक व्हिडिओ (Lakhimpur Kheri Video) समोर आले आहेत. पण आता आणखी एक नवीन व्हिडिओ समोर आला असून यामध्ये स्पष्टमध्ये कारने आंदोलक शेतकऱ्यांना (Farmers) कशापद्धतीने चिरडले आहे हे दिसत आहे.Also Read - Uttar Pradesh Accident: UPमध्ये ट्रक आणि बसचा भीषण अपघात, 9 प्रवाशांचा मृत्यू तर 27 जखमी

The clearest video of Lakhimpur Kheri incident yet

Farmers were walking peacefully and the car violently comes and runs them over. Very Shocking. pic.twitter.com/3kkBYn8lVE

