नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खीरी (Lakhimpur Kheri) येथे आंदोलक शेतकऱ्यांना गाडीने चिरडल्याप्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा (Union Minister Ajay Mishra) यांचा मुलगा आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) याला अखेर शनिवारी रात्री पोलिसांनी अटक केली. लखीमपूर खीरी हिंसाचारप्रकरणी (Lakhimpur Kheri Violent) आशिष मिश्राविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी (Uttar Pradesh Police) त्याला शनिवारी सकाळी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आशिष मिश्रा चौकशीसाठी हजर झाला. त्याची तब्बल 11 तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्याला शनिवारी रात्री अटक (Ashish Mishra Arrested)करण्यात आली.Also Read - Lakhimpur Kheri Violent: लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणी दोघांना अटक, मंत्र्याच्या मुलाला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश!

Ashish Mishra, son of MoS Home Ajay Mishra Teni, has been arrested as he was not cooperating during the interrogation and didn’t answer few questions. He will be produced before the court: DIG Upendra Agarwal, Saharanpur pic.twitter.com/nLG3HcmNME

— ANI UP (@ANINewsUP) October 9, 2021