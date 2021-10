नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खिरी (Lakhimpur Kiri) येथे आंदोलक शेतकऱ्यांवर गाडीखाली चिरडल्याचा एक नवा व्हिडिओ समोर आला आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) यांचा मुलगा आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्ही दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस महासचिव प्रियांका गांधी (Priyaka gandhi) यांनी शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ ट्वीट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सवाल केला आहे.Also Read - Gandhinagar Municipal Corporation Election Results: पुन्हा फुललं कमळ! 44 पैकी 40 जागांवर भाजपची सरशी

प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (@narendramodi) यांना टॅग केलं आहे. आपल्या सरकारनं कोणतीही FIR न दाखल करता मला तब्बल 28 तास ताब्यात ठेवलं अन्नदातांना चिरडणारा व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर देखील त्यांना अद्याप अटक का झाली नाही, असा सवाल प्रियांका गांधी यांनी केला आहे.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी या ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गाडीने चिरडले होतं. आतापर्यंत या घटनेत नऊ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या एक नवा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एक एसयूव्ही गाडी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गर्दीत घुसते. त्यांना चिरडून निघून जाते. त्यापाठोपाठ दुसरी गाडी येते, ती देखील शेतकऱ्यांनी चिरडून निघून जाते. काही शेतकरी जमिनीवर पडलेले दिसतात तर काही जण स्वत: चा जीव वाचवताना पळताना दिसतात. 25 सेकंदाचा हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

TW: Extremely disturbing visuals from #LakhimpurKheri

The silence from the Modi govt makes them complicit. pic.twitter.com/IpbKUDm8hJ

— Congress (@INCIndia) October 4, 2021