Lalu Yadav Health Update: राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ( Lalu Yadav ) यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना आज, सोमवारी सकाळी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. लालू यादव यांच्यावर पाटणा येथील एका हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

न्यूज एजन्सी ANI च्या वृत्तानुसार, लालू यादव यांना पाटणा येथील पारस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. एक दिवस आधी लालू यादव जिन्यावरून खाली पडले होते. त्यांच्या उडव्या खाद्यांचे हाड मोडले आहे. तसेच कंबराला मुक्का मार लागला आहे. पंरतु सोमवारी सकाळी अचानक लालू प्रसाद यादव यांची प्रकृती खालावली. त्यानंतर त्यांना तातडीने पाटणा येथील पारस हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आहे.

जिन्यावरून पडले लालू…

दरम्यान, एक दिवस आधीच लालू प्रसाद यादव हे त्यांच्या राबडी देवी निवास स्थानी जिन्यावरून पडले होते. त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्या उडव्या खाद्यांचे हाड मोडले आहे. तसेच कंबराला मुक्का मार लागला आहे. डॉक्टरांनी लालूंच्या खांद्याला प्लास्टर बांधल्यानंतर त्यांना घरीच विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. मात्र, सोमवारी सकाळी लालूंची प्रकृती बिघडली. त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले आहे.

Bihar | RJD leader Lalu Prasad Yadav admitted to Paras Hospital in Patna this morning after he reportedly lost his balance and fell down the stairs at his home yesterday, suffering a minor fracture in his right shoulder following which his health deteriorated. pic.twitter.com/2ELXz7vE3T

— ANI (@ANI) July 4, 2022