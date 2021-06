नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा (Second Wave of Corona) प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. अशामध्ये आता कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कोरोनाची (Covid-19) तिसरी लाट लहान मुलांसाठी जास्त त्रासदायक असल्याचे म्हटले जात आहे. अशामध्ये लांसेंट कोविड मिशन इंडियाच्या (Lancent Covid Mission India ) टास्क फोर्सने (Task Force) एक दिलासादायक माहिती दिली आहे. या टास्क फोर्सने आतापर्यंतच्या कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतल्यानंतर असा दावा केला आहे की, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलं (children) गंभीर स्वरुपात आजारी पडण्याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. या टास्क फोर्सने आपल्या अभ्यासात दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR), तामिळनाडू (Tamil nadu), केरळ (Keral) आणि महाराष्ट्रातील (Maharashtra) 10 रुग्णालयांच्या आकडेवारीचा समावेश केला आणि त्यानंतर अभ्यास करुन हा दावा केला आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: देशात कोरोनाचा वेग मंदावला, 24 तासांत 3,303 रुग्णांचा मृत्यू

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत एम्सच्या तीन बालरोगतज्ज्ञांशी (pediatrician ) सल्लामसलत करुन लांसेंटने अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, जास्त मुलांमध्ये कोरोना संक्रमणाची लक्षणं दिसली नाहीत. ज्या मुलांमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळतील ते सुद्धा सौम्य आणि मध्यम स्वरुपाची आहेत. ज्यांच्यावर वैद्यकीय सल्ल्यानुसार (medical advice) घरीच उपचार केले जातात. Also Read - GST Council: कोरोना आणि ब्लॅक फंगसवरील औषधं 'GST'मुक्त, लसीवर 5 टक्के कर कायम

लांसेंटने अभ्यासानंतर प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात (lancent journal report) असे म्हटले आहे की, ‘कोरोनाच्या आतापर्यंतच्या दोन लाटांमध्ये फक्त 2600 मुलांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. यादरम्यान ज्या मुलांमध्ये मधुमेह, कॅन्सर, रक्ताची कमतरता आणि कुपोषण यासारखे आजार होते त्यांची प्रकृती जास्त खराब झाली. सामान्यत: निरोगी मुलांमध्ये कोरोनामुळे जीव गमावण्याचा धोका नगण्य आहे.’ Also Read - Covaxin Emergency Use: अमेरिकेने 'कोव्हॅक्सिन'च्या आपत्कालीन वापराला मान्यता देण्यास दिला नकार

मुलांमध्ये ही लक्षणं दिसली तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या –

अहवालानुसार, कोरोना विषाणूमुळे(Coronavirus) बहुतेक मुलांमध्ये ताप, सर्दी, पोटदुखी, उलट्या यासारखी लक्षणं दिसून येतात. अशा परिस्थितीत घाबरुन न जाता डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन औषधोपच्चार केले तर मुलं घरीच बरी होतात. यामध्ये 10 पेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांमध्ये संक्रमणाचा धोका जास्त वय असलेल्या मुलांच्या तुलनेत कमीच असेल.