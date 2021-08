शिमला : हिमाचल प्रदेशमध्ये (Himachal Pradesh) दरड कोसळून (Landslide) मोठी दुर्घटना घडली आहे. हिमाचल प्रदेशच्या किन्नूरमध्ये प्रवाश्यांनी भरलेल्या बसवर दरड (Kinnaur Landslide) कोसळली. चौरा आणि किन्नूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या निगुलसरी राष्ट्रीय महामार्गावर हा अपघात झाला आहे. या दुर्घटनेमध्ये राज्य परिवहन महामंडाळाच्या बससह इतर वाहने ढिगाऱ्याखाली अडकली आहेत. या दुर्घटनेत 40 पेक्षा जास्त जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती पोलिस आयुक्त होसेन सिद्दकी (Police Commissioner Hossain Siddiqui) यांनी व्यक्त केली आहे.Also Read - Taliye Landslide Update: तळीये दरड दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 85 वर, जखमी महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू

Himachal Pradesh | A landslide occurred on the Reckong Peo-Shimla highway in Kinnaur district today

One truck and one HRTC bus reportedly came under the rubble. Many people reported trapped. Indo-Tibetan Border Police (ITBP) teams rushed for rescue: ITBP pic.twitter.com/GH4iAAsScX

— ANI (@ANI) August 11, 2021