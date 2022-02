Lata Mangeshkar Dies: भारताची कोकिळा… स्वरसम्राज्ञी… भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर (Lata Mangeshkar Dead) संपूर्ण देश शोकसागरात बुडाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) सोमवारी म्हणजे 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (CM Mamata Banerjee) यांनी अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे. लतादीदींना अनोखी आदरांजली वाहण्यासाठी पुढील 15 दिवस सार्वजनिक ठिकाणी लतादीदींचे गाणे वाजणार नाही, असा निर्णय मुख्यमंत्री ममतादीदींनी घेतला आहे.Also Read - Lata Mangeshkar Death: लतादीदी एका व्यक्तीच्या प्रेमात पडल्या होत्या, पण या कारणामुळे त्यांचे लग्न झाले नाही!

गाणसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी रविवारी सकाळी जगाला अलिविदा म्हटले. वयाच्या 92 व्या वर्षी मुंबईत त्यांचे निधन झाले. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर मुंबईतील ब्रीच कॅंडी हॉस्पिटलमध्ये (Mumbais Breach Candy Hospital) उपचार सुरू होते. अशातच त्यांची प्राणज्योत (Lata Mangeshkar dies) मालवली. रुग्णालयात उपचार सुरु होते.

लतादीदींच्या निधनानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने देखील दुखवटा जाहीर केला आहे. राज्यात सोमवारी अर्ध्या दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. लता मंगेशकर यांच्या निधनामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने देखील 7 फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण राज्यात अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर केली आहे.

West Bengal Govt to observe half-day holiday tomorrow (Feb 7) in honour of singer Lata Mangeshkar: CM Mamata Banerjee

