LIC Great Plan: एलआयसी (LIC) वेळोवेळी आपल्या ग्राहकांसाठी अनेक नव्या आणि जबरदस्त योजना सादर करत असते. तु्म्हीही सुरक्षित गुंतवणूकीसह कोट्याधिश बनण्याचं स्वप्न पाहत असाल तर ही एलआयसी पॉलिसी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. एलआयसी जीवन लाभ योजना (LIC Jeevan Labh Yojana) ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही दरमहा केवळ 233 रुपये जमा करुन 17 लाख रुपये फंड मिळवू शकता.Also Read - LIC's Pension Scheme: एलआयसीची जबरदस्त पॉलिसी, एकदाच भरा प्रीमियम; आयुष्यभर मिळेल पेन्शन

एलआयसीची जीवन लाभ योजना (LIC Jeevan Labh Policy)

एलआयसीची जीवन लाभ योजना (LIC Jeevan Labh Policy-936) ही एक नॉन-लिंक्ड पॉलिसी आहे. यामुळे या पॉलिसीचा शेअर मार्केटशी कोणताही संबंध नाही. शेअर बाजार वर गेला किंवा कोसळला तरी त्याचा तुमच्या पैशावर काहीही परिणाम होणार नाही. म्हणजेच या योजनेत तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. ही एक लिमिटेड प्रीमियम योजना आहे. मुलांचे विवाह, शिक्षण आणि मालमत्तेची खरेदी या बाबी लक्षात घेऊन ही योजना तयार करण्यात आली आहे. Also Read - LIC's Jeevan Umang Policy: या योजनेत दररोज 44 रुपये गुंतवून मॅच्युरिटीवर मिळवा 27.60 लाख, जाणून घ्या कसे?

एलआयसीची जीवन लाभ योजनेची वैशिष्ट्ये

एलआयसीची जीवन लाभ योजना ही फीचर पॉलिसी लाभ आणि सुरक्षा दोन्ही देते.

8 ते 59 वर्षे वयोगटातील लोक ही पॉलिसी सहजपणे घेऊ शकतात.

पॉलिसीची मुदत 16 ते 25 वर्षे घेतली जाऊ शकते.

किमान 2 लाख रुपयांची विमा राशी घ्यावी लागेल.

जास्तीत जास्त विमा घेण्याची कोणतही मर्यादा नाही.

योजनेमध्ये 3 वर्षे प्रीमियम भरल्यास त्यावर कर्जाची सुविधा देखील मिळते.

प्रिमियमवर कर सवलत आणि पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर, नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला विम्याची रक्कम आणि बोनसचा लाभ मिळतो.

पॉलिसी धारकाला मिळेल मृत्यूचा लाभ

एलआयसीची जीवन लाभ पॉलिसीच्या मुदत काळात पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला आणि त्याने मृत्यूपर्यंत सर्व प्रीमियम भरले असतील, तर त्याच्या नाॉमिनीला मृत्यू लाभाच्या स्वरुपात विम्याची रक्कम, साधारण प्रत्यावर्ती बोनस आणि अंतिम अतिरिक्त बोनस मिळतो. म्हणजेच नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला अतिरिक्त विमा रक्कम मिळेल. (LIC Jeevan Labh Policy: Invest Rs 233 per month to Get Rs 17 lakhs, Will get concession in tax) Also Read - LIC Policy Investment: एलआयसीच्या या योजनेत करा गुंतवणूक, मिळेल 75 हजार रुपये पेन्शन