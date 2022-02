LIC Policy: लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) गुंतवणूकदारांना खात्रीशीर आणि प्रभावी परतावा देणाऱ्या अनेक सुरक्षित विमा योजना ऑफर करते. तुम्ही देखील तुमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी गुंतवणूक करू इच्छित असाल तर एलआयसीची एक योजना (LIC Policy) तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. न्यू चिल्ड्रन मनी बॅक प्लॅन (New Children’s Money Back Plan) असं या योजनेचं नाव आहे. या योजनेत (LIC Yojana) गुंतवणूक करून तुम्ही मुलाचे शिक्षण किंवा लग्न सुरक्षित करू शकता. (LIC Policy: Invest Rs 150 per day in this LIC policy for children’s education)Also Read - LIC Jeevan Labh Policy: दररोज गुंतवा 252 रुपये, मॅच्युरिटीवर मिळतील 20 लाख, जाणून घ्या कोणती आहे योजना?

न्यू चिल्ड्रन मनी बॅक प्लॅनमध्ये (LIC's New Children's Money Back Plan) गुंतवणूक करून तुम्ही मुलाचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करू शकता. एलआयसी चिल्ड्रन मनी बॅक प्लॅन तुम्हाला दररोज फक्त 150 रुपये गुंतवून लाखो रुपयांची बचत करण्यात मदत करू शकते. नवीन चिल्ड्रन मनी बॅक योजना 25 वर्षांच्या मॅच्युरिटी कालावधीसह येते. तुम्ही मुदतपूर्तीची रक्कम हप्त्यांमध्ये मिळवण्याचा निर्णय घेऊ शकता. तुमचे मूल 18 वर्षांचे झाल्यावर तुम्हाला हप्ते मिळणे सुरू होईल.

दुसरा हप्ता मूल 20 वर्षांचे झाल्यावर आणि तिसरा हप्ता मूल 22 वर्षांचे झाल्यावर जमा केला जातो. मूल 25 वर्षांचे झाल्यावर संपूर्ण रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यावेळी लाभार्थीला बोनससह 40 टक्के रक्कम मिळते. विमा सम एश्योर्ड लाभ देखील प्रदान करतो.या प्लॅनमध्ये तुम्हाला तुमच्या मुलाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी वार्षिक सुमारे 55,000 रुपये, दररोज अंदाजे 150 रुपये गुंतवावे लागतील. 25 वर्षात तुम्हाला एकूण 14 लाख रुपये जमा करावे लागतील. त्या बदल्यात तुम्हाला मॅच्युरिटीवर 19 लाख रुपयांचा फायदा मिळेल.

पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करण्याची वयोमर्यादा शून्य ते 12 वर्षे आहे. गुंतवणूकदार एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कम हप्त्यांमध्ये आणि 40 टक्के रक्कम बोनससह मॅच्युरिटीच्या वेळी घेऊ शकतात. विमा योजनेंतर्गत, किमान विम्याची रक्कम रु. 1,00,000 आहे तर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. हप्त्यांमध्ये पेमेंट न घेतल्यास मुदतपूर्तीच्या वेळी व्याजासह एकरकमी रक्कम दिली जाते.