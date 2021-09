नवी दिल्ली : नोकरदार वर्गासाठी निवृत्तीनंतर घरचा खर्च कसा कसा चालेल ही सर्वात मोठी चिंता असते. अशावेळी अनेक जणांना काही योजनांमध्ये गुंतवणूक करायची असते. परंतु चांगल्या योजनेच्या माहितीच्या अभावामुळे चांगला परतावा किंवा चांगला नफा मिळत नाही. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका योजनेविषयी माहिती देत आहोत ज्यात गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला प्रचंड फायदा मिळू शकतो. चांगल्या परताव्यासाठी जीवन विमा पॉलिसी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. (LIC Policy Investment: Invest in this LIC scheme, you will get Rs 75,000 yearly pension LIC pension scheme)Also Read - LIC Kanyadan Policy: फक्त 121 रुपये जमा करून मुलीच्या लग्नाच्या वेळी मिळवा 27 लाख

ही योजना ठरू शकते फायदेशीर

तुम्ही स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी देखील चिंतित असाल आणि तुम्हाला कोणत्याही जोखमीशिवाय हमी असलेली कमाई हवी असेल तर आम्ही तुम्हाला भारतीय जीवन विमा निगमची (LIC) सर्वोत्तम योजनेविषयी माहिती देत आहोत. एलआयसीची जीवन शांती योजना ही नॉन-लिंक योजना आहे. तुम्ही या योजनेत एकरकमी गुंतवणूक करू शकता आणि नंतर तुम्हाला आयुष्यभर पेन्शन मिळत राहील. माहितीनुसार तुम्ही तात्काळ पेन्शन सुरू करू शकता किंवा तुम्ही तुमचे वय आणि गरजेनुसार 5, 10, 15 किंवा 20 वर्षांनंतर पेन्शन सुरू करू शकता.

गुंतवणुकीत किती नफा?

मीडिया रिपोर्टनुसार जर तुम्ही 45 वर्षांच्या वयात या योजनेत 10 लाख रुपये गुंतवले तर तुम्हाला वार्षिक 74,300 रुपये पेन्शन मिळू लागेल. जर तुम्ही 5, 10, 15 किंवा 20 वर्षांनंतर पेन्शन सुरू केले तर ही रक्कम वाढेल. यासाठी काही अटी देखील आहेत. तुम्ही मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक आधारावर देखील परतावा मिळवू शकता. तुमच्या गुंतवणुकीवर टक्केवारीनुसार LIC कडून पेन्शन देते. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर 10 लाखांच्या गुंतवणूकीवर 5 वर्षांनंतर पेन्शन सुरू केली तर 9.18 टक्के परताव्यानुसार तुम्हाला वार्षिक 91,800 रुपये पेन्शन मिळते.

ऑनलाईन आणि ऑफलाईन घेऊ शकता पॉलिसी

एलआयसीची जीवन शांती ही एक व्यापक वार्षिक योजना आहे. या योजनेत व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबालाही लाभ मिळतो. तुम्ही कोणत्याही LIC एजंट कडून LIC ची जीवन शांती योजना खरेदी करू शकता किंवा तुम्ही तुमच्या जवळच्या LIC कार्यालयाला भेट देऊन ही योजना अॅक्टिव्हेट करू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही पॉलिसी ऑनलाईन देखील खरेदी करू शकता.

पॉलिसी घेण्यासाठी किती हवे वय?

कोणतीही भारतीय व्यक्ती ही LIC पॉलिसी 30 ते 85 वर्षांच्या दरम्यान खरेदी करू शकते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचे वय 30 पेक्षा जास्त आणि 85 वर्षांपेक्षा कमी असावे. या पॉलिसीवर तुम्ही कर्जही घेऊ शकता. तुम्हाला जर पॉलिसीशी संबंधित कोणतीही समस्या असेल किंवा तुम्हाला ती सुरू ठेवायची नसेल तर तुम्ही 3 महिन्यांनंतर कधीही सरेंडर करू शकता. ही पॉलिसी बंद करण्यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय दस्तऐवजाची आवश्यकता राहणार नाही. ही योजना इतकी चांगली आहे की पॉलिसी सरेंडर करण्याची गरजच भासणार नाही असा दावा कंपनीने केला आहे. त्यामुळे या योजनेत गुंतवणूक केल्यास तुमच्या अनेक समस्या दूर होऊ शकतात.