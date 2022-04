LPG Cylinder Price Hike: सरकारी तेल आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनी (state oil and petroleum companies) ग्राहकांना मोठा झटका दिला आहे. 1 एप्रिलपासून एलपीजी गॅस सिलेंडर महागला आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये (LPG Cylinder Price) 250 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी कमर्शिअल गॅस (Commercial Gas Cylinder Price Hike) सिलेंडरच्या किमतीमध्ये ही वाढ केली आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये ही वाढ झालेली नाही त्यामुळे घरगुती गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. कमर्शिअल गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरंट मालकांना (Hotel, restaurant owners) या दरवाढीमुळे मोठा धक्का बसला आहे.Also Read - Petrol Diesel Price Hike : आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सर्वसामान्यांना दिलासा, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ नाही!

तेल कंपन्यांनी 10 दिवसांपूर्वी घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत 50 रुपयांची वाढ केली होती. याआधी 22 मार्च रोजी कमर्शिअल एलपीजी गॅस सिलेंडरची किंमत कमी झाली होती. आता कमर्शियल एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्यामुळे या सिलेंडरचा वापर करणाऱ्यांना चांगलाच झटका बसला आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर पट्रोल-डिझेल आणि एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये सतत वाढ होतानाचे चित्र पाहायला मिळत आहे. ग्राहकांना महागाईचे (Inflation) झटके 22 मार्चपासून बसण्यास सुरुवात झाली आहे. Also Read - Jarandeshwar Factory Case: अजित पवार यांच्या अडचणीत होणार वाढ, ईडी जरंडेश्वर कारखान्याचा ताबा घेण्याची शक्यता!

19 kg commercial cooking gas LPG price hiked by Rs 250 per cylinder. It will now cost Rs 2253 effective from today. No increase in the prices of domestic gas cylinders. pic.twitter.com/h8acfRh6mn

