नवी दिल्ली : इंधन दरवाढीमुळे (Inflation) सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. सततच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे अक्षरश: कंबरडं मोडलं आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी (Petrol-Disel Price) गेल्या काही दिवसांपासून स्थिरता घेतली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला होता. पण अशामध्ये दररोजच्या वापरातील एलपीजी गॅसच्या सिलेंडरच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे त्यामुळे सर्वसामान्यांना झटका बसला आहे. आता स्वयंपाक महागणार आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी (government oil companies) आजपासून घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये 25 रुपयांनी वाढ केली आहे. तर कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या (commercial gas cylinders) दरामध्ये 68 रुपयांनी वाढ केली आहे. 17 ऑगस्टपासून ही दरवाढ लागू झाली आहे.Also Read - LPG cylinder Price Hike: सिलेंडरचा भडका! गॅस सिलेंडरच्या दरात 73.5 रुपयांनी वाढ, जाणून घ्या नवे दर

Petroleum companies increased the price of domestic LPG cylinders by Rs 25. The price of a non-subsidized 14.2 kg cylinder in Delhi is now Rs 859.50. Earlier on July 1st, the price of the LPG cylinder was increased by Rs 25.50. New rates are effective from 17th August.

— ANI (@ANI) August 18, 2021