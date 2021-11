नवी दिल्ली : ऐन सणासुदीच्या (Festival Season) काळात महागाईचा (Inflation) भडका होत चालला आहे. महागाईमुळे सर्वजण त्रस्त आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून इंधन दरवाढीचे (Petrol-Diesel Price Hike) सत्र सुरु आहे अशामध्ये सर्वांना आणखी एक झटका मिळाला आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या (LPG Gass Cylinders) दरात 265 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ फक्त व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरमध्ये (commercial Gass cylinders) झाली आहे. घरगुती गॅस एलपीजी सिलेंडरसाठी ही वाढ करण्यात आली नाही त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.Also Read - महत्वपूर्ण निर्णय! कोरोनामध्ये नोकरी गेलेल्या राज्य कर्मचारी विमा निगमच्या कर्मचाऱ्यांना 3 महिन्यांचा पगार मिळणार!

LPG prices for commercial cylinders increased by Rs 266 from today onwards. Commercial cylinders of the 19 kg in Delhi will cost Rs 2000.50 from today onwards which was costing Rs 1734 earlier. No increase in domestic LPG cylinders.

