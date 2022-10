Madhya Pradesh Accident : मध्य प्रदेशमध्ये (Madhya Pradesh) प्रवासी बस आणि ट्रॉलीमध्ये भीषण अपघात (Bus And Trolly Accident) झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातामध्ये 14 प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून 40 प्रवासी जखमी झाले आहेत. मध्य प्रदेशच्या रीवामध्ये हा अपघात झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी (Madhya Pradesh Police) घटनास्थळी धाव घेत स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य केले. जखमींमधील 20 जणांना प्रयागराज येथील हॉस्पिलटमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.Also Read - Dhanteras 2022: धनत्रयोदशीला का केली जाते भगवान धन्वंतरीची पूजा, जाणून घ्या आख्यायिका आणि पूजाविधी...

मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेशच्या रीवा येथील नॅशनल हायवे- 30 वर हा भीषण अपघात झाला आहे. रात्री 11.30 च्या सुमारास हा अपघात झाला आहे. रीवाच्या सुहागी टेकडीजवळ बस आली असता चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस ट्रॉलीला धडकली. हा अपघात इतका भीषण होता की बसचा चक्काचूर झाला आहे. अपघातग्रस्त बस हैदराबादहून गोरखपूरला जात होती. बसमधील सर्व प्रवासी हे कामगार होते. दिवाळी साजरी करण्यासाठी ते आपल्या घराकडे निघाले होते.

MP | 14 dead, 40 injured in a collision b/w a bus & trolley near Suhagi Pahari in Rewa. Of the 40 injured, 20 admitted to a hospital in Prayagraj (UP). Bus was going from Hyderabad to Gorakhpur. All people on the bus are reportedly the residents of UP: Navneet Bhasin, SP Rewa pic.twitter.com/z7M8AhKJWJ

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 22, 2022