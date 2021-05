भोपाळ : स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरुन मिझोरामच्या मंत्र्यानंतर आता मध्य प्रदेशच्या (madhya pradesh) रीवा मतदारसंघाचे भाजप खासदार जनार्दन मिश्रा (janardhan mishra) सध्या चर्चेत आले आहेत. जनार्दन मिश्रा यांनी चक्क क्वारंटाईन सेंटरमधील अस्वच्छ शौचालय (janardhan mishra cleaning dirty toilet) आपल्या हातांनी साफ केले आहे. शौचालय साफ करतानाचा त्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) तुफान व्हायरल (Video Viral) होत आहे. Also Read - 'भाईजान' मदतीसाठी आला धावून, गरजू कोरोना रुग्णांना मोफत देणार ऑक्सिजन कंसंट्रेटर

मंगळवारी रीवाचे खासदार जनार्दन मिश्रा हे आपल्या मतदारसंघातील क्वारंटाईन सेंटरची (quarantine center) पाहणी करण्यासाठी गेले होते. या क्वारंटाईन सेंटरमधील शौचालयाची अवस्था खूपच वाईट होती. अस्वच्छ असणारे शौचालय पाहून जनार्दन मिश्रा खूप संतापले त्यांनी प्रशासनाला याबाबत जाब न विचारता स्वत:च ते साफ करण्याचा निर्णय घेतला. Also Read - LIVE: कोरोना लसींचा तुडवडा, काँग्रेस आक्रमक; मुंबईसह उपनगरात नरेंद्र मोदींविरुद्ध पोस्टरबाजी

जनार्दन मिश्रा यांनी हातामध्ये हॅण्ड ग्लोव्हज (Hand gloves ) घातले आणि शौचालय साफ करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी घाण न मानता हातांनी शौचालय साफ केले. महत्वाची गोष्ट म्हणजे जनार्दन मिश्रा यांनी शौचालय साफ करण्यासाठी ब्रेशचा वापर नाही केला तर हातानेच शौचालय साफ केले. खासदाराला असे काम करताना पाहून सर्वच जण आश्चर्यचकीत झाले.

जनार्दन मिश्रा यांनी सांगितले की, ‘कोणतेही काम छोटे किंवा मोठे नसते. कोरोना साथीच्या काळात सर्वजण काम करत आहेत. मग ते डॉक्टर असो किंवा सफाई कर्मचारी असो. शौचालय अस्वच्छ होते त्यामुळे मी ते साफ केले. जेणे करुन इतर लोकांनी या कामासाठी स्वत:हून पुढे यावे आणि स्वच्छतेचे महत्व समजावे.’

#WATCH: BJP MP Janardan Mishra clean a school toilet in Rewa’s Khajuha Village after it had clogged and been out of use due to accumulation of soil. #MadhyaPradesh (15.02.2018) pic.twitter.com/O0kx7OJ19d

— ANI (@ANI) February 17, 2018