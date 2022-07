Mahindra Scorpio-N: Mahindra & Mahindra कंपनीच्या सर्वच गाड्यांना ग्राहकांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो. अशामध्ये ही कंपनी आपल्या ग्राहकांसाठी काहींना काही नवनवीन प्रकारच्या जबरदस्त कार मार्केटमध्ये आणत असते. अशामध्ये तुम्ही जर या कंपनीची गाडी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्वाची आहे. Mahindra & Mahindra ने त्यांच्या नवीन Scorpio-N SUV च्या ‘ऑटोमॅटिक’ आणि ‘फोर-व्हील ड्राईव्ह’ (4WD) व्हेरिएंटच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. ज्यांची किंमत 15.45 लाख रुपये असेल.Also Read - Flipkart वर ऑफरचा पाऊस! iPhone 12 वर मिळतेय 27 हजारांची सूट, आजच करा खरेदी

Mahindra & Mahindra च्या मते, पेट्रोल इंजिनसह येणाऱ्या Z4 (AT) ची किंमत 15.45 लाख रुपये आहे तर Z8L डिझेल (4WD AT) ची एक्स-शोरूम किंमत 23.90 लाख रुपये आहे. याबद्दल माहिती देताना कंपनीने सांगितले की, या किमती पहिल्या 25,000 बुकिंगसाठी आहेत. महिंद्राने स्कॉर्पिओ-एनच्या मॅन्युअल ट्रान्समिशन व्हेरिएंटच्या किमती आधीच जाहीर केल्या होत्या आणि आता त्याच्या ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि फोर-व्हील ड्राइव्ह व्हेरिएंटच्या किमतीही जाहीर केल्या आहेत. या व्हेरिएंटच्या नेमक्या किमती नेमक्या कशा असणार आहेत हे आज आपण जाणून घेणार आहोत… Also Read - OnePlus 10RT लवकरच भारतामध्ये होणार लाँच, जाणून घ्या फीचर्स आणि बरंच काही!

जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरियंटची किंमत –

Z2- 11.99 लाख रुपये (Petrol MT)

Z2- 12.49 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z4- 13.49 लाख रुपये (Petrol MT)

Z4- 15.45 लाख रुपये (PetrolAT)

Z4- 13.99 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z4- 16.44 लाख रुपये (Diesel 4WD MT)

Z4- 15.95 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z4- 18.40 लाख रुपये (Diesel 4WD AT)

Z6- 14.99 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z6- 16.95 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z8- 16.99 लाख रुपये (Petrol MT)

Z8- 18.95 लाख रुपये (Petrol AT)

Z8- 17.49 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z8- 19.94 लाख रुपये (Diesel 4WD MT)

Z8- 19.45 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z8- 21.90 लाख रुपये (Diesel 4WD AT)

Z8 L- 18.99 लाख रुपये (Petrol MT)

Z8 L- 20.95 लाख रुपये (Petrol AT)

Z8 L- रु. 19.49 लाख रुपये (Diesel 2WD MT)

Z8 L- 21.94 लाख रुपये (Diesel 4WD MT)

Z8 L- 21.45 लाख रुपये (Diesel 2WD AT)

Z8 L- 23.90 लाख रुपये (Diesel 2WD AT) Also Read - Apple चा नवीन MacBook Pro भारतात प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध, जाणून घ्या किंमत आणि स्पेसिफिकेशन!

महिंद्रा कंपनीने 27 जून रोजी स्कॉर्पिओ-एन लाँच केले होते. हे Z2, Z4, Z6, Z8 आणि टॉप-मॉडेल Z8L या पाच ट्रिम स्तरांमध्ये ऑफर केले गेले. Scorpio-N साठी 30 जुलैपासून ऑनलाइन आणि डीलरशिपद्वारे बुकिंग सुरू होईल. कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे, Scorpio-N च्या आगमनाने जुनी Scorpio बंद होणार नसून तिची विक्रीही सुरू राहणार आहे.