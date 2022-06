Mahindra Scorpio-N : महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने नवीन स्कॉर्पिओ-एन (Scorpio-N) 11.99 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीसह (Mahindra Scorpio-N Price) लॉन्च केली आहे. ही किंमत पहिल्या 25 हजार बुकिंगसाठी (How To Book Mahindra Scorpio-N) असेल असे कंपनीने सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत कंपनीनंतर आपल्या किमती वाढवू शकते असा अंदाज आहे. महिंद्राने स्कॉर्पिओ-N चे फक्त मॅन्युअल ट्रान्समिशन व्हेरियंट सार्वजनिक (Mahindra Scorpio-N Feature) केले आहेत, ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन व्हेरियंट नाही. चला तर मग जाणून घेऊया मॅन्युअल ट्रान्समिशन व्हेरियंटच्या किमती आणि फिचर्सबद्दल माहिती…Also Read - Rashi Bhavishya in Marathi Today, 28 June : या राशीच्या लोकांच्या नोकरीतील अडचणी दूर होतील, जाणून घ्या तुमचे राशीभविष्य!

अशा आहेत किमती

Scorpio-N च्या Z2 Petrol MT व्हेरियंटची किंमत 11.99 लाख रुपये आहे. Z2 Diesel MT व्हेरियंटची किंमत 12.49 लाख रुपये, Z4 petrol MT व्हेरियंटची किंमत 13.49 लाख रुपये, Z4 Diesel MT व्हेरियंटची किंमत 13.99 लाख रुपये, Z6 Diesel MT व्हेरियंटची किंमत 14.99 आहे. Z8 Petrol MT व्हेरियंटची किंमत 16.99 लाख रुपये, Z8 डिझेल MT व्हेरियंटची किंमत 17.49 लाख रुपये, Z8 L पेट्रोल MT व्हेरियंटची किंमत 18.99 लाख रुपये आणि Z8 L डिझेल MT व्हेरियंटची किंमत 19.49 लाख रुपये आहे. या सर्व एक्स शोरूम किमती आहेत.

हे आहेत फीचर्स

Z2 Petrol MT व्हेरियंटमध्ये टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, सेकंड रो एसी व्हेंट्स, एलईडी टेल लॅम्प, एलईडी टर्न इंडिकेटर, पेंटालिंक सस्पेंशन आहे. त्याचवेळी, Z4 Petrol MT मध्ये Android Auto, Apple CarPlay, Cruise Control, Second Row AC Module सारख्या फीचर्ससह Z2 Petrol MT चे फीचर्स आहेत. दुसरीकडे, Z6 Diesel MT मध्ये Z4 Petrol MT मधील सर्व फीचर्ससह सनरूफ आणि बरेच फीचर्स मिळणार आहे.

बुकिंग आणि टेस्ट ड्राइव्ह

Scorpio-N साठी 30 जुलै 2022 पासून बुकिंग सुरू होईल अशी घोषणा महिंद्रा कंपनीने केली आहे. दरम्यान, टेस्ट ड्राइव्ह घेता येईल. तसेच गाडीची डिलिव्हरी सणासुदीच्या काळात सुरू होईल.