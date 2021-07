मुंबई : प्रसिद्ध भारतीय वाहन निर्माती कंपनी महिंद्राने अखेर आपल्या आगामी महिंद्रा एक्सयूव्ही 700 (Mahindra XUV700) बद्दल काही तपशील उघड केले आहेत. कंपनीने Mahindra XUV700 बाबत आपल्या ट्विटर हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामधील एका टीझरनुसार या नवीन कारमध्ये ऑटो बूस्टर हेडलॅम्प्स असल्यचे दिसत आहे. तसेच या टीझरच्या माध्यमातून ही कार 2021 मध्ये उपलब्ध होणार असल्याचे समोर आले आहे.

Mahindra XUV700 ही कंपनीची आगामी कार असू शकते. मात्र, या कारविषयी अधिक माहितीसाठी आपल्याला आणकी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. येत्या काळात कंपनी या कारबाबत माहिती जाहीर करू शकते. या व्हिडिमध्ये XUV700 चा टॉप डाऊन व्ह्यू दाखवण्यात आला आहे. यात व्हिडिओत ही कार एका गडद अंधार असलेल्या बोगद्यातून चालवताना दाखवण्यात आले आहे. कारचा ऑटो बूस्टर हेडलॅम्प ड्रायव्हरच्या हस्तक्षेपाशिवाय अधिक चांगली व्हिजिबिलिटी देताना दिसत आहे. (Mahindra XUV 700 mahindra xuv 700 may launch in 2021 mahindra xuv 700 specification Mahindra XUV 700 feature)

When you're in the mood to burn up the roads, the #XUV700 will light your way.#HelloXUV700 #HelloAutoBoosterHeadlampshttps://t.co/a4cot1Y7q2 pic.twitter.com/osINDKO5nE

— MahindraXUV700 (@MahindraXUV700) June 24, 2021