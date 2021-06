आणंद: गुजरात (Gujatat) राज्यातील आणंद जिल्ह्यात कार आणि ट्रकच्या भीषण अपघातात एका चिमुरड्यासह 10 जणांचा जागेवरच मृत्यू झाला. (Major Road Accident in Gujarat) इंद्रनाज गावाजवळ बुधवारी सकाळी ही घटना घडली. भरधाव कार आणि ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. अपघात एवढा भीषण आहे की कार चक्काचूर झाली आहे. Also Read - कोविड हॉस्पिटलला आग लागण्याचे सत्र सुरुच, गुजरातमध्ये 18 रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू

तारापूर पोलिस स्टेशनच्या (Tarapur Police Station) एका अधिकाऱ्यानं दिलेली माहिती अशी की, आणंद जिल्ह्यातील तारापूरला अहमदाबाद जिल्ह्यातील वतमानला जोडणाऱ्या राज्यमार्गावर हा भीषण अपघात झाला आहे.

Gujarat: 10 members of a family, including a child, died in a collision between a car and a truck near Tarapur in Anand district earlier this morning. Police personnel are present at the spot, bodies referred to Tarapur Referral hospital. Police investigation is underway.

