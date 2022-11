Maldives Fire: मालदीवमध्ये भीषण अग्नितांडव, 9 भारतीयांसह 10 जणांचा मृत्यू!

Maldives Fire: मालदीवची (Maldives) राजधानी माले येथील एका बिल्डिंगला लागलेल्या आगीत (Maldives Fire News) 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या बिल्डिंगमध्ये परदेशी कामगार राहत होते. बिल्डिंगच्या तळमजल्यावर कार दुरुस्तीच्या गॅरेजमध्ये आग लागली. या घटनेत नऊ भारतीयांसह (Indians killed) एका बांगलादेशी नागरिकाचा मृत्यू झाला. तर यामध्ये अनेक जण जखमी झाले आहेत. बिल्डिंगला आग लागल्यानंतर वरच्या मजल्यावरून 10 मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या कार दुरुस्तीच्या गॅरेजमध्ये ही आग लागली होती. मात्र आग एवढी भीषण होती की, संपूर्ण बिल्डिंगमध्ये पसरली.

इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या कार गॅरेजमध्ये ही भीषण आग लागली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून सुमारे चार तासांनंतर आग आटोक्यात आणण्यात आली. तपासादरम्यान वरच्या मजल्यावर 10 जणांचे मृतदेह सापडले असून त्यात नऊ भारतीय आणि एक बांगलादेशी यांचा समावेश आहे.

मालदीवमधील भारतीय हायकमांडने या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की, ‘माले येथे लागलेल्या भीषण आगीच्या घटनेमुळे आम्हाला खूप दुःख झाले आहे, ज्यामध्ये भारतीय नागरिकांसह अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. आम्ही मालदीव अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत.’ भारतीय हायकमांडने ट्विटरवर जारी केलेल्या निवेदनात हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या मदतीसाठी या दोन क्रमांकावर फोन केला जाऊ शकते असे यामध्ये नमूद केले आहे. +9607361452; +9607790701 हे दोन ते क्रमांक आहेत.

High Commission of India in Maldives expresses grief over tragic fire incident in Male, Maldives that caused loss of lives including reportedly of Indian nationals. pic.twitter.com/onvTGT7AQ3

— ANI (@ANI) November 10, 2022