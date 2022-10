Mallikarjun Kharge: काँग्रेसचं अध्यक्षपद (Congress President) स्विकारल्यानंतर मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पहिल्याच बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. खरगे यांनी काँग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी (congress working committee dissolved) रद्द केली असून त्याऐवजी एक सुकाणू समिती स्थापन (Congress Steering Committee) करण्यात आली आहे. या समितीत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (PM Manmohan Singh) यांच्यासह 47 नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे. दरम्यान डिसेंबर 1920 मध्ये काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात काँग्रेस कार्यकारिणीची (Congress executive dissolved) स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी अध्यक्ष सी. विजयराघवाचार्य होते.Also Read - Who is Mallikarjun Kharge: कोण आहेत काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जाणून घ्या त्यांची राजकिय कारकिर्द

काँग्रेसचे नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्त्वाच पार पडलेल्या पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीची (CEC) बैठकीत गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य उमेदवारांवर चर्चा करण्यात आली. गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आपल्या उमेदवारांची नावं निश्चित करत आहे. पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही पहिलीच बैठक होती. या बैठकीला (Congress Meeting) काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी, सीईसी सदस्य आणि सरचिटणीस मुकुल वासनिक, के. सी. वेणुगोपाल यांच्याशिवाय अंबिका सोनी, गिरिजा व्यास उपस्थित होते. यासोबतच काँग्रेसचे गुजरातचे प्रभारी रघु शर्मा आणि पक्षाचे प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकोर हे देखील उपस्थित होते. Also Read - Congress President Result: मल्लिकार्जुन खर्गे झालेत काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष, शशी थरुर यांचा मोठा पराभव!

The Congress president Mallikarjun Kharge has constituted the Steering Committee which would function in place of the Congress Working Committee.

Senior party leaders including former PM Manmohan Singh, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others are the members of the Committee. pic.twitter.com/pbAQrlecZE

