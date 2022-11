Maruti Suzuki ने लॉन्च केली सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार, 27KM माइलेज, किंमतही बजेटमध्ये

Maruti Suzuki Eeco New Model: मारुती सुझुकीने भारतीय बाजारात आपली ईको कारचं (Eeco Car) (Maruti Suzuki Eeco) नवं मॉडेल लॉन्च केलं आहे. कंपनीने अपडेटेड ईको एमपीव्ही कार 5.10 लाख रुपये किमतीत (एक्स-शोरूम) लॉन्च केली आहे. ही कार 13 व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यात 5-सीटर कॉन्फिगरेशन, 7-सीटर कॉन्फिगरेशन, कार्गो, टूर आणि अँम्बुलेन्स व्हर्जनचा समावेश आहे. नवे मॉडेलला एक्सटीरियरसोबतच इंजिनमध्ये देखील अपग्रेड करण्यात आलं आहे. पेट्रोल इंजिनसोबत सीएनजी किटमध्ये देखील ही कार उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मारुती ईकोही देशात सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे. विशेष म्हणजे ईको ही सर्वात स्वस्त 7 सीटर कार आहे. मारुती ईकोला मागील दशकात 9.75 लाख ग्राहकांनी पसंती दिली आहे. ईको कारची बाजारात 93 टक्के भागिदारी आहे. सध्या ही कार आपल्या सेगमेंटमध्ये लीडर असल्याचे मारुती सुझुकी इंडियाचे सीनियर एक्झिक्यूटिव्ह ऑफिसर (मार्केटिंग व सेल्स) शशांक श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

– मारुती सुझुकी ईकोमध्ये रेक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स, केबिन एअर फिल्टर (एसी व्हेरिएंटमध्ये) आणि एक न्यू बॅटरी सेव्हर फंक्शन.

– नवे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, नवे स्टीअरिंग व्हील आणि एसीसाठी रोटरी कंट्रोल

– सेफ्टीसाठी इंजिन इमोबिलाइजर, हॅजार्ड स्विच, ड्युअल एअरबॅग्स, एबीएससोबत ईबीडी, डोवर आणि विंडोजमध्ये चाइल्ड लॉक आणि रिव्हर्स पार्किंग सेंसर.

Maruti Suzuki New Eeco Launched with More Power, More Fuel-Efficient and More Style.

Price starts from 5.1 Lakh

CNG Mileage is 27.05 km/kg

New 1.2L Advanced K-Series Dual Jet, Dual VVT Engine@MSArenaOfficial #MarutiEeco #Eeco pic.twitter.com/Ga3m3wX7c0

— Vishal Ahlawat (@vishalahlawat92) November 22, 2022