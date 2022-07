MiG-21 Fighter Aircraft Crashed : राजस्थानमध्ये भारतीय हवाई दलाचे (Indian Air Force) विमान कोसळल्याची मोठी दुर्घटना घडली आहे. राजस्थानातील बडमेर जिल्ह्यामध्ये ही घटना घडली आहे. भारतीय हवाई दलाचे मिग-21 हे लढाऊ विमान (MiG-21 Fighter Aircraft Crashed) कोसळले. या विमानामध्ये दोन पायलट होते. या दुर्घटनेमध्ये दोन्ही पायलट शहीद (Pilot Martyred) झाले आहेत. गुरुवारी रात्री 9 वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे (Court of Inquiry) आदेश दिले आहेत.Also Read - SHOCKING : अनोखी परंपरा! येथे लग्नाआधी मुलींनी आई होणं आवश्यक, अन्यथा समजले जाते...

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमधील बडमेर जिल्ह्यात भारतीय हवाई दलाचे मीग- 21 लढाऊ विमान कोसळले. हा अपघात बारमेरच्या भीमडा गावात झाला आहे. या विमानात दोन पायलट होते. हा अपघात एवढा भीषण होता की कोसळल्यानंतर विमानाने जागेवरच पेट घेतला. अपघातानंतर विमानाचे भाग अक्षरश: विखुरले गेले. अपघातानंतर मिग विमानाचा ढिगारा अर्धा किलोमीटर दूर पसरला होता. या घटनेची माहिती मिळताच राजस्थानचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि हवाई दलाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्त विमान हे हवाई दलाचे मिग-21 ट्रेनर विमान आहे.

A MiG-21 fighter aircraft of the Indian Air Force crashed near Barmer in Rajasthan. More details awaited on the pilots: Sources

