नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा (Union Cabinet) विस्तार झाल्यानंतर नवीन मंत्र्यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला. पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याकडे असलेले रेल्वे खातं काढून ते माजी आयएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव (IAS Officer Ashwini Vaishnav) यांच्याकडे सोपवण्यात आले. अश्विनी वैष्णव यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी मोठा निर्णय घेतला. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा बदलण्यात आल्या आहेत. रेल्वे कर्मचारी यापुढे दोन शिफ्टमध्ये काम करतील, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. नव्या रेल्वेमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: भारतीय रेल्वेत बंपर व्हॅकन्सी, 10 वी पासही करू शकतात अर्ज

रेल्वे मंत्रालयाचे एडीजी पीआर डी. जे. नारायण यांनी सांगितले की, ‘रेल्वे मंत्र्यांनी (Railway Minister Ashwini Vaishnav) सर्व कार्यालय आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये (two shifts) काम करतील असा आदेश दिला आहे. पहिली शिफ्ट सकाळी 7 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत असेल आणि दुसरी शिफ्ट दुपारी 3 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत असेल. आजपासून या आदेशाची अमलबजावणी सुरु झाली आहे.’ Also Read - सुवर्णसंधी! भारतीय रेल्वेत 3,378 पदांसाठी मेगा भरती, 10वी पास असणाऱ्यांनी लवकर करा अर्ज

Minister of Railways has directed that all the offices & staff of minister’s office will work in two shifts i.e 7:00 hrs-16:00 hrs & 15:00 hrs -12:00 midnight with immediate effect: DJ Narain, ADG PR, Ministry of Railways

— ANI (@ANI) July 8, 2021