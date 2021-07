नवी दिल्ली : मेडिकलला प्रवेश (medical admissions) घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोदी सरकारने (Modi Government) आज मोठं गिफ्ट दिलं आहे. मेडिकलला प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील (obc and ews category) विद्यार्थ्यांना यापुढे आरक्षण मिळणार आहे. मेडिकलच्या पदवी आणि पदव्युत्तर (Medical degree and postgraduate) अभ्यासक्रमातल्या ऑल इंडिया कोट्यातील जागांमध्ये (all India quota seats ) ओबीसीसाठी 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. हा निर्णय 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासू (2021-22 academic year) न लागू होणार आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे याचा फायदा होणाऱ्या ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खूप आनंद झाला आहे.Also Read - Cloud Burst: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल आणि लडाखमध्ये ढगफूटी, 17 जणांचा मृत्यू तर अनेक जण बेपत्ता

Ministry has taken a decision for providing 27% reservation for OBCs & 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for UG and PG medical/dental courses (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) from the current academic year 2021-22 onwards: Health Ministry pic.twitter.com/5BTzXg8Z2b — ANI (@ANI) July 29, 2021

केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे (Ministry of Health and Family Welfare) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे देशातील मेडिकलला प्रवेश घेणाऱ्या 5 हजार ते 5,500 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने (Central Government) दिली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांसाठी ऑल इंडिया कोट्यातील जागांपैकी इतक्या टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. एकीकडे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वाद सुरु असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Nearly 5,550 students will be benefitted. Government is committed to providing due reservation both to Backward Category and EWS Category: Ministry of Health and Family Welfare — ANI (@ANI) July 29, 2021

ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील जे विद्यार्थ्यी MBBS, ME, BDS, MDS या कोर्ससाठी 2021-22 किंवा त्यानंतरच्या कोर्सेसला प्रवेश घेणार आहेत त्या सर्वांना आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. दरम्यान, मेडिकल अभ्यासक्रमातल्या काही जागा प्रत्येक राज्यात ऑल इंडिया कोटासाठी राखीव ठेवल्या जातात. पदवी अभ्यासक्रमासाठी 15 टक्के आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 50 टक्के जागा राखीव असतात. 2006 पासून या ऑल इंडिया कोटामध्ये एससी, एसटींना आरक्षण मिळत होते. पण ओबीसींना आजवर हे आरक्षण मिळत नव्हते ते आता यापुढे मिळणार आहे.