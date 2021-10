नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची दुसरी लाट ( Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या देखील कमी होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने (Government of india) हळूहळू लॉकडाऊनचे (Lockdown) कडक निर्बंध शिथिल करत सूट देण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील अनेक राज्यात हळूहळू सर्वकाही सुरु होऊ लागले आहे. सणासुदीच्या काळात (Festival Season) बरेच जण खरेदीसाठी बाहेर जातात किंवा गावी देखील जातात. अशामध्ये रेल्वे मंत्रालयाने (Ministry of Railways) कोरोनाला रोखण्यासाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांची सुरक्षा लक्षात घेता रेल्वे मंत्रालयाने कोविड- 19ची (Covid-19) नियमावली सहा महिने किंवा पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: चीनला भारताचा पुन्हा दणका, अरुणाचलमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडला

Ministry of Railways has extended its #COVID19 guidelines for six months or till further instructions, “Not wearing masks on railway premises & in trains can attract a fine of up to Rs 500,” the new order reads pic.twitter.com/uGQpT2SsXZ — ANI (@ANI) October 7, 2021

दसरा आणि दिवाळी ( Dussehra and Diwali) या सणासुदीच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी आणि प्रवास करणाऱ्यांची गर्दी प्रचंड होते. ज्यांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीचे (Corona Vaccine) दोन डोस पूर्ण झाले आहेत अशांना रेल्वे प्रवास करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. रेल्वेने प्रवास करणारे अनेक प्रवासी कोरोना नियमांचे पालन करत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अशामध्ये रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, रेल्वे परिसर आणि गाड्यांमध्ये मास्क न घातलेल्यांना 500 रुपये दंड ( fine of up to Rs 500) आकारला जाणार आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेत कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्कचा वापर करावा (wearing masks), असे आवाहन केले जात आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, 17 एप्रिल 2021 रोजी भारतीय रेल्वेने रेल्वे स्थानकावर मास्क घालण्याबाबत विशेष गाइडलाइन्स (Special guidelines) जारी केल्या होत्या. या गाईडलाइन्सची वैधता या महिन्यात 16 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. पण आता दसरा आणि दिवाळी हे सण जवळ आले आहेत. या सणांमुळे होणारी गर्दी लक्षात घेता रेल्वे मंत्रालयाने 17 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा संदर्भ देत जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार गाईडलाइन्स 16 एप्रिल 2022 पर्यंत किंवा पुढील निर्देशांपर्यंत वाढवली आहे.