Mobile Apps : आजच्या जगामध्ये स्मार्टफोन (Smartphone) हा काळाची गरज झाला आहे. लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांच्या हातामध्ये स्मार्टफोन दिसतो. स्मार्टफोन म्हटले की त्यामध्ये अ‍ॅप्स (Mobile Apps) देखील आलेच. अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरून डाउनलोड केलेले अ‍ॅप्सही काही वेळा हॅकर्सच्या रडारवर असतात. म्हणजेच हॅकर्स स्मार्टफोन अ‍ॅप्सला हॅकिंगचे साधन करतात आणि नंतर त्यामार्फत लोकांच्या स्मार्टफोन्समध्ये सहज प्रवेश करतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही धोकादायक स्मार्टफोन अ‍ॅप्सबद्दल सांगणार आहोत जे तुम्ही कधीही डाउनलोड करू नये आणि जर तुम्ही डाउनलोड केले असेल तर तुम्ही ते तात्काळ डिलीट करुन टाका नाही तर तुमचे बँक अकाऊंट रिकामे होऊ शकते.Also Read - कमी बजेट आणि सुपरफास्ट चार्जिंग स्पीडवाला Vivo V25 यादिवशी भारतात होणार लान्च, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

अ‍ॅप्स ठरु शकतात धोकादायक –

एक धोकादायक Android मालवेअरचा धोका पसरला आहे, ज्यामुळे हजारो Android स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना धोका आहे. या धोक्यामुळे अनेक गुगल प्ले स्टोअर अ‍ॅप्स धोकादायक घोषित करण्यात आले असून ते डाउनलोड केल्याने युजर्सचे बँक अकाऊंटही रिकामे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी असे वारंवार आवाहन केले जाते. Also Read - Whatsapp वरील तुमचे चॅटिंग दुसरं कोणी वाचतंय का?, जाणून घेण्यासाठी या ट्रिक्सचा करा वापर!

हे अ‍ॅप्स तात्काळ करा डिलीट –

आज आम्ही तुम्हाला अशा 13 मोबाईल अ‍ॅप्सबद्दल सांगणार आहोत ते जर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये डाऊनलोड केले असतील तर तात्काळ डिलीट करा. Junk Cleaner, EasyCleaner, Power Doctor, Super Clean, Full Clean -Clean Cache, Fingertip Cleaner, Quick Cleaner, Keep Clean, Windy Clean, Carpet Clean, Cool Clean, Strong Clean आणि Meteor Clean हे जर अ‍ॅप्स तुमच्या मोबाईलमध्ये असलतील तर लगेचच डिलीज करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर राहिल. Also Read - Mahindra Scorpio-N AT आणि 4X4 च्या किमती जाहीर, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरियंटची किंमत!

अ‍ॅप्स डिलीट करुन हे काम लगेच करा –

ज्या अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी वरीलपैकी कोणतेही अ‍ॅप्स त्यांच्या मोबाईल फोनवर इन्स्टॉल केले असतील तर त्यांनी आपले बँक अकाऊंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी ते लवकरात लवकर काढून टाकण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच ते अ‍ॅप्स अनइंस्टॉल केल्यानंतर तुमच्या सोशल मीडिया अकाउंटचा पासवर्ड बदला.