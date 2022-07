Mobile security: सध्या बहुतेक लोक Android स्मार्टफोन वापरतात. कदाचितच कोणाकडे स्मार्टफोन आढळणार नाही. अँड्रॉइड ही जगातील सर्वात लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बनली आहे. परंतु Google च्या या ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये (Google operating system) गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षिततेची समस्या नेहमीच समोर येते. डिसेंबर 2021 मध्ये काही अँड्रॉइड अॅप्समध्ये गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षिततेची समस्या समोर आली होती, त्यानंतर 12 अॅप्स बंद करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा 17 नवीन अॅप्स त्यांच्या गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षा समस्यांमुळे Google Play Store वरून हटवण्यात (Bank Details Stealing Apps) आले आहेत. मोबाईल आणि इंटरनेट बँकिंगच्या युगात अनेक गोष्टी अगदी सोप्या झाल्या आहेत, पण आता गुन्हेगारही तितक्याच सहजतेने गुन्हे करतात. त्यामुळे आपण सावध राहणे गरजेचे आहे.Also Read - E-Passport: ई-पासपोर्ट म्हणजे काय? तो कसा काम करतो? येथे जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

डीएनएने ट्रेंड मायक्रो या सिक्युरिटी रिसर्च फर्मच्या रिपोर्ट हवाला देत दिलेल्या वृत्तानुसार अँड्रॉइड उपकरणांसाठी Google Play Store वर काही मालवेअर अॅप्स आहेत, जे वापरकर्त्यांच्या बँकिंग तपशीलांवर थेट हल्ला करतात. हे अॅप्स सेक्युरिटी पिन, पासवर्ड आणि इतर ऑनलाइन बँकिंग माहिती चोरतात. आम्ही खाली काही अॅप्सची नावे देत आहेत. Google Play Store वर उपलब्ध असलेले हे अॅप्स केवळ तुमच्या मोबाईलवरून तुमचे बँकिंग तपशील चोरू शकत नाहीत तर काही मिनिटांत तुमच्या खाते रिकामे करू शकतात. मात्र आता गुगलने हे अॅप्स गुगल प्ले स्टोअरवरून बॅन केले आहेत. ते अॅप्स कोणते आहेत याची यादी आम्ही येथे खालू देत आहोत. Also Read - तुमचं 'या' बँकेत अकाउंट असेल तर सावधान! 1 ऑक्टोबरपासून बंद होणार ATM सेंटर्स

Call Recorder APK (com.caduta.aisevsk)

Rooster VPN (com.vpntool.androidweb)

Super Cleaner- hyper & smart (com.j2ca.callrecorder)

Document Scanner – PDF Creator (com.codeword.docscann)

Universal Saver Pro (com.virtualapps.universalsaver)

Eagle photo editor (com.techmediapro.photoediting)

Call recorder pro+ (com.chestudio.callrecorder)

Extra Cleaner (com.casualplay.leadbro)

Crypto Utils(com.utilsmycrypto.mainer)

FixCleaner (com.cleaner.fixgate)

Just In: Video Motion (com.olivia.openpuremind)

com.myunique.sequencestore

com.flowmysequto.yamer

com.qaz.universalsaver

Lucky Cleaner (com.luckyg.cleaner)

Simpli Cleaner (com.scando.qukscanner)

Unicc QR Scanner (com.qrdscannerratedx) Also Read - Flipkart Recruitment 2021: फ्लिपकार्टमध्ये नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी, 4000 पेक्षा जास्त जागांसाठी बंपर भरती!

गुगलने आता हे सर्व 17 अॅप प्ले स्टोअरवरून काढून टाकले आहेत. परंतु तुमच्या फोनमध्ये यापैकी कोणतेही अॅप असल्यास ते त्वरित अनइन्स्टॉल करा. अन्यथा हे अॅप्स तुमचे बँक तपशील वापरून तुमच्या नकळत बँक खाते रिकामे करू शकतात.